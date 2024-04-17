Bloomberg: Китай сократил экспорт в Россию из-за угрозы американских санкций

17 апреля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Банки Китая отказываются проводить платежи, поэтому экспорт товаров в Россию снижается Фото: Анна Майорова © URA.RU Китайский экспорт в Россию в марте снизился на 16% из-за растущих антироссийских санкций со стороны США. Банки КНР отказываются проводить платежи в связи с такой ситуацией. Такое снижение произошло впервые с середины 2022 года. Соответствующая информация размещена китайской таможней. «Резкое снижение экспорта происходит на фоне растущих санкционных угроз со стороны США, которые ранее пригрозили вводить вторичные санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений», — передает Bloomberg информацию из таможни. В частности, учреждения, которым грозят вторичные санкции, должны быть причастны к сделкам, связанным с поставками для оборонно-промышленного комплекса России (ОПК). Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти морским транспортом, наоборот, вырос с мая 2023 года. Он достиг 11-месячного максимума, также потоки из всех основных портов РФ приблизились к рекордному уровню. Подобное произошло в связи с выросшим спросом и стратегией ОПЕК+ по контролю за добычей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китайский экспорт в Россию в марте снизился на 16% из-за растущих антироссийских санкций со стороны США. Банки КНР отказываются проводить платежи в связи с такой ситуацией. Такое снижение произошло впервые с середины 2022 года. Соответствующая информация размещена китайской таможней. «Резкое снижение экспорта происходит на фоне растущих санкционных угроз со стороны США, которые ранее пригрозили вводить вторичные санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений», — передает Bloomberg информацию из таможни. В частности, учреждения, которым грозят вторичные санкции, должны быть причастны к сделкам, связанным с поставками для оборонно-промышленного комплекса России (ОПК). Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти морским транспортом, наоборот, вырос с мая 2023 года. Он достиг 11-месячного максимума, также потоки из всех основных портов РФ приблизились к рекордному уровню. Подобное произошло в связи с выросшим спросом и стратегией ОПЕК+ по контролю за добычей.