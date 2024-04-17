На челябинских базах отдыха раскупили номера на майские праздники

17 апреля 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Больше всего номеров на челябинских озерах забронировано 9 и 10 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На курортах Челябинской области в майские выходные почти закончились свободные для бронирования номера. Согласно данным онлайн-бронирования меньше всего предложений осталось на озере Тургояк. Номера в выходные до 12 мая раскупили в спа-отеле «Фонград». На базе отдыха «Золотой пляж» не осталось свободных апартаментов категории «стандарт», для гостей доступны номера класса «Комфорт», «Сюит», «Студия» и «ДеЛюкс». На базе отдыха «Форелька» доступно бронирование номеров не раньше, чем 30 апреля. Притом в указанную дату доступны только три варианта номеров. На курорте «Баден-Баден» (Еткуль) также не осталось свободных номеров на праздничные дни. Забронированными оказались и ВИП-домики, стоимостью в 200 тысяч рублей за сутки. В парк-отеле «Еловое» (озеро Еловое) свободными остались номера класса «Люкс» и «Сюит», а также один вариант стандартных апартаментов. На курорте «Утес» (озеро Большой Кисегач) среди предложений доступны апартаменты класса «Стандарт», «Семейный», «Сюит», «Комфорт» и «Люкс». В «Утесе» URA.RU сообщили, что на курорте еще есть достаточное количество предложений. Притом пик бронирования пришелся на 9 и 10 мая. Эти даты стали самыми предпочтительными для челябинцев в период с 28 апреля по 12 мая. Базы отдыха в Челябинской области уже перешли на летний тариф бронирования. URA.RU рассказывало, сколько будет стоить проживание в апартаментах у челябинских озер в сезон. Также стало известно о том, что цены на отдых с наступлением тепла поднимутся вдвое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На курортах Челябинской области в майские выходные почти закончились свободные для бронирования номера. Согласно данным онлайн-бронирования меньше всего предложений осталось на озере Тургояк. Номера в выходные до 12 мая раскупили в спа-отеле «Фонград». На базе отдыха «Золотой пляж» не осталось свободных апартаментов категории «стандарт», для гостей доступны номера класса «Комфорт», «Сюит», «Студия» и «ДеЛюкс». На базе отдыха «Форелька» доступно бронирование номеров не раньше, чем 30 апреля. Притом в указанную дату доступны только три варианта номеров. На курорте «Баден-Баден» (Еткуль) также не осталось свободных номеров на праздничные дни. Забронированными оказались и ВИП-домики, стоимостью в 200 тысяч рублей за сутки. В парк-отеле «Еловое» (озеро Еловое) свободными остались номера класса «Люкс» и «Сюит», а также один вариант стандартных апартаментов. На курорте «Утес» (озеро Большой Кисегач) среди предложений доступны апартаменты класса «Стандарт», «Семейный», «Сюит», «Комфорт» и «Люкс». В «Утесе» URA.RU сообщили, что на курорте еще есть достаточное количество предложений. Притом пик бронирования пришелся на 9 и 10 мая. Эти даты стали самыми предпочтительными для челябинцев в период с 28 апреля по 12 мая. Базы отдыха в Челябинской области уже перешли на летний тариф бронирования. URA.RU рассказывало, сколько будет стоить проживание в апартаментах у челябинских озер в сезон. Также стало известно о том, что цены на отдых с наступлением тепла поднимутся вдвое.