Компания миллиардера из ХМАО вдвое увеличила прибыль за год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Компании миллиардера из ХМАО показали рекордную прибыль в 2023 году Фото:

Компания «Ремэкс» из Сургута, который владеет один из богатейших бизнесменов ХМАО Виктор Сарапин, вдвое увеличила чистую прибыль за год. Финансовый результат его фирмы по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники вырос с 800 миллионов до 1,7 миллиарда рублей.

«Чистая прибыль ООО „Ремэкс“ за 2023 год составила 1 747 488 000 рублей. В 2022 году компания получила 809 850 000 рублей чистой прибыли», — указано в бухгалтерском отчете компании «Аргос» за 2023 год на информационном ресурсе ФНС России.

Выручка фирмы Сарапина в 2023 году составила больше 40 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время существования предприятия. Улучшила финансовые результаты и другая компания миллиардера с похожим названием — ООО «ПФК (производственно-коммерческая фирма) „РЕМЭКС“». Выручка предприятия в 2023 году повысилась почти на 1, 8 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 386, 5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что фирма «Ремэкс», принадлежащая Сарапину поставляет технику крупнейшим нефтяным компаниям ХМАО. Компании миллиардера получили порядка 30 млрд выручки за 2022 год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Ремэкс» из Сургута, который владеет один из богатейших бизнесменов ХМАО Виктор Сарапин, вдвое увеличила чистую прибыль за год. Финансовый результат его фирмы по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники вырос с 800 миллионов до 1,7 миллиарда рублей. «Чистая прибыль ООО „Ремэкс“ за 2023 год составила 1 747 488 000 рублей. В 2022 году компания получила 809 850 000 рублей чистой прибыли», — указано в бухгалтерском отчете компании «Аргос» за 2023 год на информационном ресурсе ФНС России. Выручка фирмы Сарапина в 2023 году составила больше 40 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время существования предприятия. Улучшила финансовые результаты и другая компания миллиардера с похожим названием — ООО «ПФК (производственно-коммерческая фирма) „РЕМЭКС“». Выручка предприятия в 2023 году повысилась почти на 1, 8 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 386, 5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что фирма «Ремэкс», принадлежащая Сарапину поставляет технику крупнейшим нефтяным компаниям ХМАО. Компании миллиардера получили порядка 30 млрд выручки за 2022 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...