Компания миллиардера из ХМАО вдвое увеличила прибыль за год

17 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Компании миллиардера из ХМАО показали рекордную прибыль в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Ремэкс» из Сургута, который владеет один из богатейших бизнесменов ХМАО Виктор Сарапин, вдвое увеличила чистую прибыль за год. Финансовый результат его фирмы по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники вырос с 800 миллионов до 1,7 миллиарда рублей. «Чистая прибыль ООО „Ремэкс“ за 2023 год составила 1 747 488 000 рублей. В 2022 году компания получила 809 850 000 рублей чистой прибыли», — указано в бухгалтерском отчете компании «Аргос» за 2023 год на информационном ресурсе ФНС России. Выручка фирмы Сарапина в 2023 году составила больше 40 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время существования предприятия. Улучшила финансовые результаты и другая компания миллиардера с похожим названием — ООО «ПФК (производственно-коммерческая фирма) „РЕМЭКС“». Выручка предприятия в 2023 году повысилась почти на 1, 8 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 386, 5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что фирма «Ремэкс», принадлежащая Сарапину поставляет технику крупнейшим нефтяным компаниям ХМАО. Компании миллиардера получили порядка 30 млрд выручки за 2022 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Ремэкс» из Сургута, который владеет один из богатейших бизнесменов ХМАО Виктор Сарапин, вдвое увеличила чистую прибыль за год. Финансовый результат его фирмы по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники вырос с 800 миллионов до 1,7 миллиарда рублей. «Чистая прибыль ООО „Ремэкс“ за 2023 год составила 1 747 488 000 рублей. В 2022 году компания получила 809 850 000 рублей чистой прибыли», — указано в бухгалтерском отчете компании «Аргос» за 2023 год на информационном ресурсе ФНС России. Выручка фирмы Сарапина в 2023 году составила больше 40 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время существования предприятия. Улучшила финансовые результаты и другая компания миллиардера с похожим названием — ООО «ПФК (производственно-коммерческая фирма) „РЕМЭКС“». Выручка предприятия в 2023 году повысилась почти на 1, 8 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 386, 5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что фирма «Ремэкс», принадлежащая Сарапину поставляет технику крупнейшим нефтяным компаниям ХМАО. Компании миллиардера получили порядка 30 млрд выручки за 2022 год.