Суд оштрафовал Twich на миллион рублей

17 апреля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал Twich на один миллион рублей по статье о неисполнении обязанностей владельцем соцсети Фото: Александр Елизаров © URA.RU Согласно постановлению Таганского районного суда города Москвы, видеостриминговый сервис Twitch Interactive, Inc был оштрафован на один миллион рублей. Он признан виновным по статье о неисполнении обязанностей владельцем соцсети. Соответствующую информацию опубликовали Суды общей юрисдикции города Москвы. «Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции. Сервис обвиняется в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ. Также и социальная сеть Pinterest Inc. была оштрафована на один миллион рублей по этой же статье. Ранее стриминговому сервису уже выписывали штраф в размере 800 тысяч рублей. Это было сделано из-за публикации информации, запрещенной к распространению в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Согласно постановлению Таганского районного суда города Москвы, видеостриминговый сервис Twitch Interactive, Inc был оштрафован на один миллион рублей. Он признан виновным по статье о неисполнении обязанностей владельцем соцсети. Соответствующую информацию опубликовали Суды общей юрисдикции города Москвы. «Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции. Сервис обвиняется в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ. Также и социальная сеть Pinterest Inc. была оштрафована на один миллион рублей по этой же статье. Ранее стриминговому сервису уже выписывали штраф в размере 800 тысяч рублей. Это было сделано из-за публикации информации, запрещенной к распространению в РФ.