Суд оштрафовал Twich на миллион рублей

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Суд оштрафовал Twich на один миллион рублей по статье о неисполнении обязанностей владельцем соцсети Фото:

Согласно постановлению Таганского районного суда города Москвы, видеостриминговый сервис Twitch Interactive, Inc был оштрафован на один миллион рублей. Он признан виновным по статье о неисполнении обязанностей владельцем соцсети. Соответствующую информацию опубликовали Суды общей юрисдикции города Москвы.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции. Сервис обвиняется в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ. Также и социальная сеть Pinterest Inc. была оштрафована на один миллион рублей по этой же статье.

Ранее стриминговому сервису уже выписывали штраф в размере 800 тысяч рублей. Это было сделано из-за публикации информации, запрещенной к распространению в РФ.

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Согласно постановлению Таганского районного суда города Москвы, видеостриминговый сервис Twitch Interactive, Inc был оштрафован на один миллион рублей. Он признан виновным по статье о неисполнении обязанностей владельцем соцсети. Соответствующую информацию опубликовали Суды общей юрисдикции города Москвы. «Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции. Сервис обвиняется в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ. Также и социальная сеть Pinterest Inc. была оштрафована на один миллион рублей по этой же статье. Ранее стриминговому сервису уже выписывали штраф в размере 800 тысяч рублей. Это было сделано из-за публикации информации, запрещенной к распространению в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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