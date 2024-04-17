В Челябинске прошла первая репетиция парада к Дню Победы. Фото, видео

17 апреля 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

В Челябинске провели первую репетицию торжественного построения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 17 апреля прошла первая репетиция торжественного построения к Дню Победы. В марше площади Революции будут участвовать все структуры, входящие в состав Челябинского военного гарнизона. Парад начнется с марша военного оркестра, которые продолжат знаменосцы. В построении примут участие сотрудники силовых структур и ведомств города, включая ГИБДД и кинологическое подразделение МВД. На площадь также выйдут курсанты полиции и военных училищ, а также юные кадеты. Репетиции также назначены на 17, 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая. Перекрытие дороги планируется только 7 мая, когда пройдет генеральная репетиция парада. Первая репетиция парада прошла 17 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В построении приняли участие юные кадеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В параде будут участвовать все структуры, входящие в состав Челябинского военного гарнизона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 17 апреля прошла первая репетиция торжественного построения к Дню Победы. В марше площади Революции будут участвовать все структуры, входящие в состав Челябинского военного гарнизона. Парад начнется с марша военного оркестра, которые продолжат знаменосцы. В построении примут участие сотрудники силовых структур и ведомств города, включая ГИБДД и кинологическое подразделение МВД. На площадь также выйдут курсанты полиции и военных училищ, а также юные кадеты. Репетиции также назначены на 17, 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая. Перекрытие дороги планируется только 7 мая, когда пройдет генеральная репетиция парада.