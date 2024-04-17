В Челябинске прошла первая репетиция парада к Дню Победы. Фото, видео

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Репетиция. Челябинск
В Челябинске провели первую репетицию торжественного построения Фото:

В Челябинске 17 апреля прошла первая репетиция торжественного построения к Дню Победы. В марше площади Революции будут участвовать все структуры, входящие в состав Челябинского военного гарнизона.

Парад начнется с марша военного оркестра, которые продолжат знаменосцы. В построении примут участие сотрудники силовых структур и ведомств города, включая ГИБДД и кинологическое подразделение МВД. На площадь также выйдут курсанты полиции и военных училищ, а также юные кадеты.

Репетиции также назначены на 17, 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая. Перекрытие дороги планируется только 7 мая, когда пройдет генеральная репетиция парада.

Репетиция. Челябинск
Первая репетиция парада прошла 17 апреля
Фото:
Репетиция. Челябинск
В построении приняли участие юные кадеты
Фото:
Репетиция. Челябинск
В параде будут участвовать все структуры, входящие в состав Челябинского военного гарнизона
Фото:

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В Челябинске 17 апреля прошла первая репетиция торжественного построения к Дню Победы. В марше площади Революции будут участвовать все структуры, входящие в состав Челябинского военного гарнизона. Парад начнется с марша военного оркестра, которые продолжат знаменосцы. В построении примут участие сотрудники силовых структур и ведомств города, включая ГИБДД и кинологическое подразделение МВД. На площадь также выйдут курсанты полиции и военных училищ, а также юные кадеты. Репетиции также назначены на 17, 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая. Перекрытие дороги планируется только 7 мая, когда пройдет генеральная репетиция парада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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