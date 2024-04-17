В Челябинске 17 апреля прошла первая репетиция торжественного построения к Дню Победы. В марше площади Революции будут участвовать все структуры, входящие в состав Челябинского военного гарнизона.
Парад начнется с марша военного оркестра, которые продолжат знаменосцы. В построении примут участие сотрудники силовых структур и ведомств города, включая ГИБДД и кинологическое подразделение МВД. На площадь также выйдут курсанты полиции и военных училищ, а также юные кадеты.
Репетиции также назначены на 17, 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая. Перекрытие дороги планируется только 7 мая, когда пройдет генеральная репетиция парада.
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В Челябинске 17 апреля прошла первая репетиция торжественного построения к Дню Победы. В марше площади Революции будут участвовать все структуры, входящие в состав Челябинского военного гарнизона. Парад начнется с марша военного оркестра, которые продолжат знаменосцы. В построении примут участие сотрудники силовых структур и ведомств города, включая ГИБДД и кинологическое подразделение МВД. На площадь также выйдут курсанты полиции и военных училищ, а также юные кадеты. Репетиции также назначены на 17, 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая. Перекрытие дороги планируется только 7 мая, когда пройдет генеральная репетиция парада.