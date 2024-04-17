Как выглядит подъезд к челябинским самостроям на трассе М-5 после работы грейдеров. Фото, видео

Вдоль челябинской трассы М-5 начались работы по ликвидации путей к самостроям

17 апреля 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Дорожники начали разбор примыкания границ полосы отвода к незаконными объектами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 17 апреля начался разбор примыкания полосы отвода трассы М-5 к незаконным постройкам. Кадры того, как выглядят подъезды к участкам после работы грейдера, URA.RU предоставила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «Для того, чтобы исключить возможность доступа на эти объекты и обеспечить безопасность движения, началась ликвидация примыканий этих участков к дороге М-5 „Урал“. Идет разбор примыкания границы полосы отвода к незаконным объектам сервиса», — сообщил URA.RU глава управления Владимир Муравьев. Вблизи незаконных построек начали работать грейдеры. Участки вблизи самостроев перекопали после многочисленных предписаний ведомств, которые собственники игнорировали. Подобные работы вблизи трассы М-5 будут продолжаться. Вдоль федеральных дорог Челябинской области находится 132 объекта сервиса, но только 20% работают законно. Борьба с самостроями при участии правительства региона и муниципалитетов идет давно и в активную фазу перешла в 2023 году. Было принято решение ужесточить меры после того, как владельцы участков неоднократно игнорировали требования устранить нарушения. Примыкание кафе «Вояж» к полосе отвода ликвидировала дорожная техника фото: пресс-служба Упрдор «Южный Урал» Меры ужесточили после неисполнения требований устранить нарушения фото: пресс-служба Упрдор «Южный Урал» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 17 апреля начался разбор примыкания полосы отвода трассы М-5 к незаконным постройкам. Кадры того, как выглядят подъезды к участкам после работы грейдера, URA.RU предоставила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «Для того, чтобы исключить возможность доступа на эти объекты и обеспечить безопасность движения, началась ликвидация примыканий этих участков к дороге М-5 „Урал“. Идет разбор примыкания границы полосы отвода к незаконным объектам сервиса», — сообщил URA.RU глава управления Владимир Муравьев. Вблизи незаконных построек начали работать грейдеры. Участки вблизи самостроев перекопали после многочисленных предписаний ведомств, которые собственники игнорировали. Подобные работы вблизи трассы М-5 будут продолжаться. Вдоль федеральных дорог Челябинской области находится 132 объекта сервиса, но только 20% работают законно. Борьба с самостроями при участии правительства региона и муниципалитетов идет давно и в активную фазу перешла в 2023 году. Было принято решение ужесточить меры после того, как владельцы участков неоднократно игнорировали требования устранить нарушения.