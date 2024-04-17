Как выглядит подъезд к челябинским самостроям на трассе М-5 после работы грейдеров. Фото, видео

Вдоль челябинской трассы М-5 начались работы по ликвидации путей к самостроям
© Служба новостей «URA.RU»
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Выезд с Росавтодором по дорожной инфраструктуре. Челябинск
Дорожники начали разбор примыкания границ полосы отвода к незаконными объектами Фото:

В Челябинской области 17 апреля начался разбор примыкания полосы отвода трассы М-5 к незаконным постройкам. Кадры того, как выглядят подъезды к участкам после работы грейдера, URA.RU предоставила пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

«Для того, чтобы исключить возможность доступа на эти объекты и обеспечить безопасность движения, началась ликвидация примыканий этих участков к дороге М-5 „Урал“. Идет разбор примыкания границы полосы отвода к незаконным объектам сервиса», — сообщил URA.RU глава управления Владимир Муравьев.

Вблизи незаконных построек начали работать грейдеры. Участки вблизи самостроев перекопали после многочисленных предписаний ведомств, которые собственники игнорировали. Подобные работы вблизи трассы М-5 будут продолжаться.

Вдоль федеральных дорог Челябинской области находится 132 объекта сервиса, но только 20% работают законно. Борьба с самостроями при участии правительства региона и муниципалитетов идет давно и в активную фазу перешла в 2023 году. Было принято решение ужесточить меры после того, как владельцы участков неоднократно игнорировали требования устранить нарушения.

Примыкание кафе «Вояж» к полосе отвода ликвидировала дорожная техника
Примыкание кафе «Вояж» к полосе отвода ликвидировала дорожная техника
Меры ужесточили после неисполнения требований устранить нарушения
Меры ужесточили после неисполнения требований устранить нарушения

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В Челябинской области 17 апреля начался разбор примыкания полосы отвода трассы М-5 к незаконным постройкам. Кадры того, как выглядят подъезды к участкам после работы грейдера, URA.RU предоставила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «Для того, чтобы исключить возможность доступа на эти объекты и обеспечить безопасность движения, началась ликвидация примыканий этих участков к дороге М-5 „Урал“. Идет разбор примыкания границы полосы отвода к незаконным объектам сервиса», — сообщил URA.RU глава управления Владимир Муравьев. Вблизи незаконных построек начали работать грейдеры. Участки вблизи самостроев перекопали после многочисленных предписаний ведомств, которые собственники игнорировали. Подобные работы вблизи трассы М-5 будут продолжаться. Вдоль федеральных дорог Челябинской области находится 132 объекта сервиса, но только 20% работают законно. Борьба с самостроями при участии правительства региона и муниципалитетов идет давно и в активную фазу перешла в 2023 году. Было принято решение ужесточить меры после того, как владельцы участков неоднократно игнорировали требования устранить нарушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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