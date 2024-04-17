Чиновников, допустивших ЧП на трассе в ЯНАО, проверит прокуратура

Прокуратура проводит проверку после ЧП на трассе в ЯНАО
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Судебное заседание по Малику Гайсину. Екатеринбург, документ, прокурор, прокуратура, бумага, дело
Прокуратура проверит действия чиновников из-за ЧП на трассе в ЯНАО Фото:
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Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО

Инцидент с автомобилистами, попавшими в снежный плен на дороге Салехард — Аксарка привлек внимание прокуратуры. Ведомство даст оценку действиям чиновников, ответственных за данный участок трассы, — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

«В настоящее время по поручению и. о. прокурора автономного округа организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям организации, осуществляющей содержание указанного участка дороги, органа местного самоуправления, аварийно-спасательных формирований», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что на занесенных снегом дорогах в ЯНАО оказалось несколько десятков машин. В результате спасательной операции сотрудникам «Ямалспас», удалось эвакуировать всех ямальцев, оказавшихся в снежном плену.

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Инцидент с автомобилистами, попавшими в снежный плен на дороге Салехард — Аксарка привлек внимание прокуратуры. Ведомство даст оценку действиям чиновников, ответственных за данный участок трассы, — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. «В настоящее время по поручению и. о. прокурора автономного округа организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям организации, осуществляющей содержание указанного участка дороги, органа местного самоуправления, аварийно-спасательных формирований», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на занесенных снегом дорогах в ЯНАО оказалось несколько десятков машин. В результате спасательной операции сотрудникам «Ямалспас», удалось эвакуировать всех ямальцев, оказавшихся в снежном плену.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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