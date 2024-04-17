Чиновников, допустивших ЧП на трассе в ЯНАО, проверит прокуратура

Прокуратура проводит проверку после ЧП на трассе в ЯНАО

17 апреля 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит действия чиновников из-за ЧП на трассе в ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО Инцидент с автомобилистами, попавшими в снежный плен на дороге Салехард — Аксарка привлек внимание прокуратуры. Ведомство даст оценку действиям чиновников, ответственных за данный участок трассы, — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. «В настоящее время по поручению и. о. прокурора автономного округа организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям организации, осуществляющей содержание указанного участка дороги, органа местного самоуправления, аварийно-спасательных формирований», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на занесенных снегом дорогах в ЯНАО оказалось несколько десятков машин. В результате спасательной операции сотрудникам «Ямалспас», удалось эвакуировать всех ямальцев, оказавшихся в снежном плену. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инцидент с автомобилистами, попавшими в снежный плен на дороге Салехард — Аксарка привлек внимание прокуратуры. Ведомство даст оценку действиям чиновников, ответственных за данный участок трассы, — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. «В настоящее время по поручению и. о. прокурора автономного округа организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям организации, осуществляющей содержание указанного участка дороги, органа местного самоуправления, аварийно-спасательных формирований», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на занесенных снегом дорогах в ЯНАО оказалось несколько десятков машин. В результате спасательной операции сотрудникам «Ямалспас», удалось эвакуировать всех ямальцев, оказавшихся в снежном плену.