Инцидент с автомобилистами, попавшими в снежный плен на дороге Салехард — Аксарка привлек внимание прокуратуры. Ведомство даст оценку действиям чиновников, ответственных за данный участок трассы, — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.
«В настоящее время по поручению и. о. прокурора автономного округа организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям организации, осуществляющей содержание указанного участка дороги, органа местного самоуправления, аварийно-спасательных формирований», — говорится в сообщении.
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Инцидент с автомобилистами, попавшими в снежный плен на дороге Салехард — Аксарка привлек внимание прокуратуры. Ведомство даст оценку действиям чиновников, ответственных за данный участок трассы, — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. «В настоящее время по поручению и. о. прокурора автономного округа организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям организации, осуществляющей содержание указанного участка дороги, органа местного самоуправления, аварийно-спасательных формирований», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на занесенных снегом дорогах в ЯНАО оказалось несколько десятков машин. В результате спасательной операции сотрудникам «Ямалспас», удалось эвакуировать всех ямальцев, оказавшихся в снежном плену.