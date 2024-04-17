Глава МЧС сообщил о прошествии пика паводка в Орске и Оренбурге

17 апреля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

В Орске и Оренбурге прошла волна паводка, но в других субъектах РФ ситуация остается неблагоприятной, заявил Куренков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Министр МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что в Оренбурге и Орске прошел пик паводка. Однако в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях ситуация до сих пор требует особого внимания. «С определенной долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург», — заявил Куренков президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Министр МЧС РФ добавил, что в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях ситуация до сих пор требует особого внимания. Там складывается неблагоприятная обстановка, отметил Куренков. Ранее Путин призвал вовремя и без пауз провести оценку ущерба от паводков. В свою очередь, министр МЧС РФ заявил, что материальную помощь при паводках получили 30 тысяч пострадавших жителей в Оренбургской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что в Оренбурге и Орске прошел пик паводка. Однако в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях ситуация до сих пор требует особого внимания. «С определенной долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург», — заявил Куренков президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Министр МЧС РФ добавил, что в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях ситуация до сих пор требует особого внимания. Там складывается неблагоприятная обстановка, отметил Куренков. Ранее Путин призвал вовремя и без пауз провести оценку ущерба от паводков. В свою очередь, министр МЧС РФ заявил, что материальную помощь при паводках получили 30 тысяч пострадавших жителей в Оренбургской области.