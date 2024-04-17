Глава МЧС сообщил о прошествии пика паводка в Орске и Оренбурге

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Афонькино, паводок. Афонькино , половодье, паводок, наводнение, разлив
В Орске и Оренбурге прошла волна паводка, но в других субъектах РФ ситуация остается неблагоприятной, заявил Куренков Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Министр МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что в Оренбурге и Орске прошел пик паводка. Однако в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях ситуация до сих пор требует особого внимания.

«С определенной долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург», — заявил Куренков президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Министр МЧС РФ добавил, что в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях ситуация до сих пор требует особого внимания. Там складывается неблагоприятная обстановка, отметил Куренков.

Ранее Путин призвал вовремя и без пауз провести оценку ущерба от паводков. В свою очередь, министр МЧС РФ заявил, что материальную помощь при паводках получили 30 тысяч пострадавших жителей в Оренбургской области.

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Министр МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что в Оренбурге и Орске прошел пик паводка. Однако в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях ситуация до сих пор требует особого внимания. «С определенной долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург», — заявил Куренков президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Министр МЧС РФ добавил, что в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях ситуация до сих пор требует особого внимания. Там складывается неблагоприятная обстановка, отметил Куренков. Ранее Путин призвал вовремя и без пауз провести оценку ущерба от паводков. В свою очередь, министр МЧС РФ заявил, что материальную помощь при паводках получили 30 тысяч пострадавших жителей в Оренбургской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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