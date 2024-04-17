Глава МЧС сообщил о прошествии пика паводка в Орске и Оренбурге

Министр МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что в Оренбурге и Орске прошел пик паводка. Однако в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях ситуация до сих пор требует особого внимания.
«С определенной долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург», — заявил Куренков президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Министр МЧС РФ добавил, что в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях ситуация до сих пор требует особого внимания. Там складывается неблагоприятная обстановка, отметил Куренков.
Ранее Путин призвал вовремя и без пауз провести оценку ущерба от паводков. В свою очередь, министр МЧС РФ заявил, что материальную помощь при паводках получили 30 тысяч пострадавших жителей в Оренбургской области.
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