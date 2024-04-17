Паслер доложил о принятых мерах из-за паводка в Оренбургской области

Паслер: выплаты из-за паводка в Оренбуржье получат еще 34 тысячи человек
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, паслер денис
Паслер заявил, что в Оренбуржье проводят работу по оценке ущерба и пригодности жилья после паводков Фото:
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В связи с паводком в Оренбургской области были приняты меры по выплате материальной компенсации еще 34 тысячам жителей. Также в регионе работают комиссии по оценке ущерба и пригодности жилья. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Принято решение о выплатах почти еще 34000 жителей территориях, которые освобождаются от паводка. Работают комиссии по оценке ущерба, имущества и по оценке пригодности жилья к дальнейшему проживанию», — заявил Паслер президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Паслер добавил, что на данный момент было проведено обследование свыше 1200 жилых домов. Основной массив работы находится в Орске, там вода отступает от домов жителей.

Кроме того, каждый день с помощью коптеров составляется карта освобождаемых от воды территорий. Были сформированы порядка 100 автономных бригад, общая численностью которых составляет 500 человек. Они оснащены техникой и оборудованием для дезинфекции жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Губернатор региона уточнил, что мероприятие проводится совместно с Роспотребнадзором, дезинфекция прошла на площади уже более 10 тысяч квадратных километров.

Помимо прочего, сегодня будет проводится ремонт дорожной инфраструктуры и трамвайных путей. По словам Паслера, также будут проводиться работы по восстановлению жилья. Сейчас разрабатываются проекты типовых решений для застройки новых кварталов в области. При этом 19 апреля в регионе будет принят закон, согласно которому людям, утратившим жилье в результате ЧС, будут предоставляться земельные участки. Также будут удержаны цены на строительные материалы.

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В связи с паводком в Оренбургской области были приняты меры по выплате материальной компенсации еще 34 тысячам жителей. Также в регионе работают комиссии по оценке ущерба и пригодности жилья. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Принято решение о выплатах почти еще 34000 жителей территориях, которые освобождаются от паводка. Работают комиссии по оценке ущерба, имущества и по оценке пригодности жилья к дальнейшему проживанию», — заявил Паслер президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Паслер добавил, что на данный момент было проведено обследование свыше 1200 жилых домов. Основной массив работы находится в Орске, там вода отступает от домов жителей. Кроме того, каждый день с помощью коптеров составляется карта освобождаемых от воды территорий. Были сформированы порядка 100 автономных бригад, общая численностью которых составляет 500 человек. Они оснащены техникой и оборудованием для дезинфекции жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Губернатор региона уточнил, что мероприятие проводится совместно с Роспотребнадзором, дезинфекция прошла на площади уже более 10 тысяч квадратных километров. Помимо прочего, сегодня будет проводится ремонт дорожной инфраструктуры и трамвайных путей. По словам Паслера, также будут проводиться работы по восстановлению жилья. Сейчас разрабатываются проекты типовых решений для застройки новых кварталов в области. При этом 19 апреля в регионе будет принят закон, согласно которому людям, утратившим жилье в результате ЧС, будут предоставляться земельные участки. Также будут удержаны цены на строительные материалы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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