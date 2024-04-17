Паслер доложил о принятых мерах из-за паводка в Оренбургской области

В связи с паводком в Оренбургской области были приняты меры по выплате материальной компенсации еще 34 тысячам жителей. Также в регионе работают комиссии по оценке ущерба и пригодности жилья. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«Принято решение о выплатах почти еще 34000 жителей территориях, которые освобождаются от паводка. Работают комиссии по оценке ущерба, имущества и по оценке пригодности жилья к дальнейшему проживанию», — заявил Паслер президенту РФ Владимиру Путину во время совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Паслер добавил, что на данный момент было проведено обследование свыше 1200 жилых домов. Основной массив работы находится в Орске, там вода отступает от домов жителей.
Кроме того, каждый день с помощью коптеров составляется карта освобождаемых от воды территорий. Были сформированы порядка 100 автономных бригад, общая численностью которых составляет 500 человек. Они оснащены техникой и оборудованием для дезинфекции жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Губернатор региона уточнил, что мероприятие проводится совместно с Роспотребнадзором, дезинфекция прошла на площади уже более 10 тысяч квадратных километров.
Помимо прочего, сегодня будет проводится ремонт дорожной инфраструктуры и трамвайных путей. По словам Паслера, также будут проводиться работы по восстановлению жилья. Сейчас разрабатываются проекты типовых решений для застройки новых кварталов в области. При этом 19 апреля в регионе будет принят закон, согласно которому людям, утратившим жилье в результате ЧС, будут предоставляться земельные участки. Также будут удержаны цены на строительные материалы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.