Курганский губернатор Шумков обратился к Путину с тремя просьбами из-за паводка

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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, шумков вадим
Вадим Шумков направил три предложения к главе государства из-за ситуации с паводком Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с тремя просьбами, связанными с паводком в регионе. Об этом он заявил в прямой трансляции с главой государства на телеканале «Россия 24».

«Первое — просим ограничить действия дачной амнистии и маткапитала по отношению к жилым объектам, возводимым на территории СНТ, располагаемых в подтопляемых территориях. Второе — просим поручить коллегам в правительстве создать расчетную модель для спутников Роскосмоса с использованием 3D-моделирования, чтобы получать данные незамедлительно. Третье — просим поручить совместно с регионами подготовить карты потенциальных зон подтопления», — выразил свои просьбы Шумков.

Губернатор подчеркнул необходимость ограничения строительства в зонах риска, создания модели для мониторинга паводков и разработки карт зон подтопления с указанием отметок уровней воды для постоянной готовности местных и федеральных сил и средств к превентивной отработке эвакуационно-спасательных мероприятий. Владимир Путин поблагодарил губернатора за предложения.

Ранее Шумков рассказал Путину в эфире о подтоплении 25 населенных пунктов и 107 садоводствах в шести муниципальных округах региона. По данным на 17 апреля, уровень реки Тобол в Кургане к 18 часам достиг отметки в 927 сантиметров. Такого уровня река еще не достигала в XXI веке в городе. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с тремя просьбами, связанными с паводком в регионе. Об этом он заявил в прямой трансляции с главой государства на телеканале «Россия 24». «Первое — просим ограничить действия дачной амнистии и маткапитала по отношению к жилым объектам, возводимым на территории СНТ, располагаемых в подтопляемых территориях. Второе — просим поручить коллегам в правительстве создать расчетную модель для спутников Роскосмоса с использованием 3D-моделирования, чтобы получать данные незамедлительно. Третье — просим поручить совместно с регионами подготовить карты потенциальных зон подтопления», — выразил свои просьбы Шумков. Губернатор подчеркнул необходимость ограничения строительства в зонах риска, создания модели для мониторинга паводков и разработки карт зон подтопления с указанием отметок уровней воды для постоянной готовности местных и федеральных сил и средств к превентивной отработке эвакуационно-спасательных мероприятий. Владимир Путин поблагодарил губернатора за предложения. Ранее Шумков рассказал Путину в эфире о подтоплении 25 населенных пунктов и 107 садоводствах в шести муниципальных округах региона. По данным на 17 апреля, уровень реки Тобол в Кургане к 18 часам достиг отметки в 927 сантиметров. Такого уровня река еще не достигала в XXI веке в городе. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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