Бегущие от наводнения коровы покидают опасную ферму в Кургане. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перегон коров с молочной фермы ЗАО Глинки на возвышенность в связи с паводком. Курган, мкр Глинки, эвакуация, коровы, стадо, животные, домашние животные, крупный рогатый скот
В Кургане из фермы сотни коров эвакуируют в безопасное более высокое место Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Сотни коров покидают привычные стойбища в микрорайоне Глинки в Кургане, потому что туда приближается вода реки Тобол. Водная стихия грозит навредить дойному стаду, поэтому для безопасности животных перегоняют в место повыше. Как проходила эвакуация — смотрите в фото и видео репортаже URA.RU.

ЗАО «Глинки» очень оперативно построили 10 загонов. Их оборудовали для дойки 20 голов коров. При этом заготовили 600 тонн силоса и 50 тюков сена.

В Кургане вода повышается в реке Тобол. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотни коров покидают привычные стойбища в микрорайоне Глинки в Кургане, потому что туда приближается вода реки Тобол. Водная стихия грозит навредить дойному стаду, поэтому для безопасности животных перегоняют в место повыше. Как проходила эвакуация — смотрите в фото и видео репортаже URA.RU. ЗАО «Глинки» очень оперативно построили 10 загонов. Их оборудовали для дойки 20 голов коров. При этом заготовили 600 тонн силоса и 50 тюков сена. В Кургане вода повышается в реке Тобол. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...