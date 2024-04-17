Бегущие от наводнения коровы покидают опасную ферму в Кургане. Фото, видео

17 апреля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

В Кургане из фермы сотни коров эвакуируют в безопасное более высокое место Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотни коров покидают привычные стойбища в микрорайоне Глинки в Кургане, потому что туда приближается вода реки Тобол. Водная стихия грозит навредить дойному стаду, поэтому для безопасности животных перегоняют в место повыше. Как проходила эвакуация — смотрите в фото и видео репортаже URA.RU. ЗАО «Глинки» очень оперативно построили 10 загонов. Их оборудовали для дойки 20 голов коров. При этом заготовили 600 тонн силоса и 50 тюков сена. В Кургане вода повышается в реке Тобол. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотни коров покидают привычные стойбища в микрорайоне Глинки в Кургане, потому что туда приближается вода реки Тобол. Водная стихия грозит навредить дойному стаду, поэтому для безопасности животных перегоняют в место повыше. Как проходила эвакуация — смотрите в фото и видео репортаже URA.RU. ЗАО «Глинки» очень оперативно построили 10 загонов. Их оборудовали для дойки 20 голов коров. При этом заготовили 600 тонн силоса и 50 тюков сена. В Кургане вода повышается в реке Тобол. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках.