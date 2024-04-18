Отец-одиночка остался без жилья из-за наводнения в Кургане. Видео

18 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Дом и участок одинокого отца оказался под водой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Нармурат Ибрагимов воспитывает двух детей в одиночку в Кургане. Его дом почти полностью погрузился в воду. О своем положении он рассказал корреспонденту URA.RU. «Живу за Водоканалом. Уже топит. Дети маленькие еще. Одному десять лет, другому восемь. У меня мальчик и девочка. Жены нет, воспитываю один. Сейчас они в пункте временного размещения. Если будет помощь, то не откажемся. Не знаю пока, куда обращаться», — сказал Нармурат Ибрагимов. Он ежедневно проверяет, что происходит с его домом. Детские вещи и гусей он сначала поднял на второй этаж, но за сутки вода поднялась еще выше.«Проверял дом. Баня затоплена до конца уже. Детские вещи и гусей подняли наверх. Мебель вся осталась. Затопит, будем выбрасывать, новую покупать. Что нам еще делать? Страдаем, но от нас не зависит ничего», — подчеркнул мужчина. Многие жители Кургана оказались в сложной ситуации из-за паводка, который грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды вырос до 937 сантиметров, а общий прирост за сутки составил 1,6 метра. Также от стихии пострадала многодетная семья. Они рискуют потерять совсем новый дом и надеются только на чудо. Максимальная компенсация на которую могут рассчитывать местные жители при потере жилья составляет 50 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нармурат Ибрагимов воспитывает двух детей в одиночку в Кургане. Его дом почти полностью погрузился в воду. О своем положении он рассказал корреспонденту URA.RU. «Живу за Водоканалом. Уже топит. Дети маленькие еще. Одному десять лет, другому восемь. У меня мальчик и девочка. Жены нет, воспитываю один. Сейчас они в пункте временного размещения. Если будет помощь, то не откажемся. Не знаю пока, куда обращаться», — сказал Нармурат Ибрагимов. Он ежедневно проверяет, что происходит с его домом. Детские вещи и гусей он сначала поднял на второй этаж, но за сутки вода поднялась еще выше.«Проверял дом. Баня затоплена до конца уже. Детские вещи и гусей подняли наверх. Мебель вся осталась. Затопит, будем выбрасывать, новую покупать. Что нам еще делать? Страдаем, но от нас не зависит ничего», — подчеркнул мужчина. Многие жители Кургана оказались в сложной ситуации из-за паводка, который грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды вырос до 937 сантиметров, а общий прирост за сутки составил 1,6 метра. Также от стихии пострадала многодетная семья. Они рискуют потерять совсем новый дом и надеются только на чудо. Максимальная компенсация на которую могут рассчитывать местные жители при потере жилья составляет 50 тысяч рублей.