Уровень воды на тюменских реках: актуальная информация к вечеру 17 апреля

В тюменских реках продолжает прибывать вода
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Афонькино, паводок. Афонькино
Вода в некоторых районах прибавила за день больше 20 см Фото:
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В Тюменскую область продолжает прибывать «большая вода». К вечеру 17 апреля информационный центр правительства опубликовал свежие данные об уровне воды в местных реках.

«По уточненным данным от правительства Тюменской области уровень воды в реке Ишим на территории региона следующий: Ильинка — 892 см; город Ишим — 418 см; Абатский район — 477; Викулово — 377», — такие данные приводит инфоцентр. Уровень воды в Иртыше в Тобольске — 295. Вода в Исети (Исетское) — 347 см. Тура в Тюмени — 274 см.

Уровень воды в Тоболе в Ялуторовске и в Упорово остался прежним по сравнению с утренними данными — 449 см. В Ивлево поднялся до 341. Река Ильинка пребыла на восемь см, ее уровень остается по-прежнему самым высоким — 892 см.

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В Тюменскую область продолжает прибывать «большая вода». К вечеру 17 апреля информационный центр правительства опубликовал свежие данные об уровне воды в местных реках. «По уточненным данным от правительства Тюменской области уровень воды в реке Ишим на территории региона следующий: Ильинка — 892 см; город Ишим — 418 см; Абатский район — 477; Викулово — 377», — такие данные приводит инфоцентр. Уровень воды в Иртыше в Тобольске — 295. Вода в Исети (Исетское) — 347 см. Тура в Тюмени — 274 см. Уровень воды в Тоболе в Ялуторовске и в Упорово остался прежним по сравнению с утренними данными — 449 см. В Ивлево поднялся до 341. Река Ильинка пребыла на восемь см, ее уровень остается по-прежнему самым высоким — 892 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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