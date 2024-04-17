В курганских судах отменили заседания из-за ЧС, связанного с паводком

18 апреля 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

В Кетово и Кургане суды отменили заседания из-за ЧС с паводком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кетовском районном суде отменили судебные заседания из-за паводка. Аналогичные меры ввели в Курганском областном суде Информация появилась на сайте райсуда и в судебной картотеке. «В связи с введением в Курганской области режима ЧС и угрозой подтопления здания Кетовского районного суда, все судебные заседания, назначенные на 17, 18, 19 апреля 2024 года, откладываются», — сообщили сотрудники организации. Здание суда находится в нижней части села Кетово, где проводилась эвакуация. Информацию о сроках переноса заседаний можно узнать по телефону организации. Также заседания были отложены в Курганском областном суде. В расписании судебных заседаний на 17 апреля указано, что слушания отложены. «Введение специального режима работы судов вследствие режима ЧС», — указано в картотеке в основании для отложения. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков объявил, что большая вода зашла в село Кетово. Там топит прибрежные улицы в нижней части села. Для жителей проводится эвакуация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кетовском районном суде отменили судебные заседания из-за паводка. Аналогичные меры ввели в Курганском областном суде Информация появилась на сайте райсуда и в судебной картотеке. «В связи с введением в Курганской области режима ЧС и угрозой подтопления здания Кетовского районного суда, все судебные заседания, назначенные на 17, 18, 19 апреля 2024 года, откладываются», — сообщили сотрудники организации. Здание суда находится в нижней части села Кетово, где проводилась эвакуация. Информацию о сроках переноса заседаний можно узнать по телефону организации. Также заседания были отложены в Курганском областном суде. В расписании судебных заседаний на 17 апреля указано, что слушания отложены. «Введение специального режима работы судов вследствие режима ЧС», — указано в картотеке в основании для отложения. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков объявил, что большая вода зашла в село Кетово. Там топит прибрежные улицы в нижней части села. Для жителей проводится эвакуация.