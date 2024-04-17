Уровень воды в Тоболе в Кургане составил почти 9,5 метров

17 апреля 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе вырос еще на шесть сантиметров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в районе Кургана повысился на шесть сантиметров. На данный момент он составляет 943 сантиметра, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Уровень воды в Тоболе в Кургане к 22:00: 943 сантиметра. Прирост за два часа +6 сантиметров», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа уровень воды не изменился и составляет 388 сантиметров. За сутки уровень воды в Тоболе вырос на 1,6 метра. Показатель обошел топовые уровни реки в 2002, 2000 и 1957 годах, приближаясь к 1994 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана повысился на шесть сантиметров. На данный момент он составляет 943 сантиметра, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Уровень воды в Тоболе в Кургане к 22:00: 943 сантиметра. Прирост за два часа +6 сантиметров», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа уровень воды не изменился и составляет 388 сантиметров. За сутки уровень воды в Тоболе вырос на 1,6 метра. Показатель обошел топовые уровни реки в 2002, 2000 и 1957 годах, приближаясь к 1994 году.