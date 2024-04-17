Уровень воды в Тоболе в Кургане составил почти 9,5 метров

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Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, стихийное бедствие, разлив
Уровень воды в Тоболе вырос еще на шесть сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана повысился на шесть сантиметров. На данный момент он составляет 943 сантиметра, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Уровень воды в Тоболе в Кургане к 22:00: 943 сантиметра. Прирост за два часа +6 сантиметров», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа уровень воды не изменился и составляет 388 сантиметров.

За сутки уровень воды в Тоболе вырос на 1,6 метра. Показатель обошел топовые уровни реки в 2002, 2000 и 1957 годах, приближаясь к 1994 году.

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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана повысился на шесть сантиметров. На данный момент он составляет 943 сантиметра, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Уровень воды в Тоболе в Кургане к 22:00: 943 сантиметра. Прирост за два часа +6 сантиметров», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа уровень воды не изменился и составляет 388 сантиметров. За сутки уровень воды в Тоболе вырос на 1,6 метра. Показатель обошел топовые уровни реки в 2002, 2000 и 1957 годах, приближаясь к 1994 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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