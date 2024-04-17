Уровень в Тоболе в Кургане попал в топ-5 самых рекордных наводнений

17 апреля 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Прирост уровня воды в Тоболе не останавливается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В реке Тобол в Кургане уровень воды вырос до 937 сантиметров. Общий прирост за сутки составил 1,6 метра. Соответствующая информация появилась на сайте открытых гидрологических данных. «Уровень в реке Тобол вырос на десять сантиметров. Показатель составил 937 сантиметров», — указано на сайте. При этом, сообщается о понижении уровня воды в Тоболе около села Бараба. Сейчас показатель составляет 390 сантиметров. Для понимания: топовые уровни Тобола — 910 (2002 год), 889 (2000 год), 1006 (1994 год) и 916 (1957 год). В Курганской области начался масштабный паводок, который грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе прогнозируется до 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превысила отметку в десять метров. Тобол уже преодолел отметку в девять метров. Вся важная и актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В реке Тобол в Кургане уровень воды вырос до 937 сантиметров. Общий прирост за сутки составил 1,6 метра. Соответствующая информация появилась на сайте открытых гидрологических данных. «Уровень в реке Тобол вырос на десять сантиметров. Показатель составил 937 сантиметров», — указано на сайте. При этом, сообщается о понижении уровня воды в Тоболе около села Бараба. Сейчас показатель составляет 390 сантиметров. Для понимания: топовые уровни Тобола — 910 (2002 год), 889 (2000 год), 1006 (1994 год) и 916 (1957 год). В Курганской области начался масштабный паводок, который грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе прогнозируется до 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превысила отметку в десять метров. Тобол уже преодолел отметку в девять метров. Вся важная и актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках.