В микрорайоне Вороновка в Кургане смытый мощным течением Тобола дом врезался в навесной мост. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Добровольцы говорят, что просили срезать навесной мост, потому что он соберет всякий мусор, и вода польется не по прямой, а через дамбу. К этому мосту плывет дом», — рассказали очевидцы. На видео показано, как деревянное строение врезается в мост и разрушается.
В Кургане Тобол топит подвесной мост в Вороновке. Вода переливается через переправу. Людей также вывозят из тонущего микрорайона Тополя и села Менщиково, где вода разлилась по улицам. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В микрорайоне Вороновка в Кургане смытый мощным течением Тобола дом врезался в навесной мост. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Добровольцы говорят, что просили срезать навесной мост, потому что он соберет всякий мусор, и вода польется не по прямой, а через дамбу. К этому мосту плывет дом», — рассказали очевидцы. На видео показано, как деревянное строение врезается в мост и разрушается. В Кургане Тобол топит подвесной мост в Вороновке. Вода переливается через переправу. Людей также вывозят из тонущего микрорайона Тополя и села Менщиково, где вода разлилась по улицам. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.