В микрорайоне Кургана смытый Тоболом дом врезался в навесной мост. Видео

18 апреля 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

Дом унесло течением реки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Вороновка в Кургане смытый мощным течением Тобола дом врезался в навесной мост. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Добровольцы говорят, что просили срезать навесной мост, потому что он соберет всякий мусор, и вода польется не по прямой, а через дамбу. К этому мосту плывет дом», — рассказали очевидцы. На видео показано, как деревянное строение врезается в мост и разрушается. В Кургане Тобол топит подвесной мост в Вороновке. Вода переливается через переправу. Людей также вывозят из тонущего микрорайона Тополя и села Менщиково, где вода разлилась по улицам. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Вороновка в Кургане смытый мощным течением Тобола дом врезался в навесной мост. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Добровольцы говорят, что просили срезать навесной мост, потому что он соберет всякий мусор, и вода польется не по прямой, а через дамбу. К этому мосту плывет дом», — рассказали очевидцы. На видео показано, как деревянное строение врезается в мост и разрушается. В Кургане Тобол топит подвесной мост в Вороновке. Вода переливается через переправу. Людей также вывозят из тонущего микрорайона Тополя и села Менщиково, где вода разлилась по улицам. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.