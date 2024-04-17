17 апреля 2024

В микрорайоне Кургана смытый Тоболом дом врезался в навесной мост. Видео

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Затопление в мкр Челноково. Курган, потоп, тобол, половодье, паводок, наводнение, разлив
Дом унесло течением реки (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайоне Вороновка в Кургане смытый мощным течением Тобола дом врезался в навесной мост. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Добровольцы говорят, что просили срезать навесной мост, потому что он соберет всякий мусор, и вода польется не по прямой, а через дамбу. К этому мосту плывет дом», — рассказали очевидцы. На видео показано, как деревянное строение врезается в мост и разрушается.

В Кургане Тобол топит подвесной мост в Вороновке. Вода переливается через переправу. Людей также вывозят из тонущего микрорайона Тополя и села Менщиково, где вода разлилась по улицам. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В микрорайоне Вороновка в Кургане смытый мощным течением Тобола дом врезался в навесной мост. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Добровольцы говорят, что просили срезать навесной мост, потому что он соберет всякий мусор, и вода польется не по прямой, а через дамбу. К этому мосту плывет дом», — рассказали очевидцы. На видео показано, как деревянное строение врезается в мост и разрушается. В Кургане Тобол топит подвесной мост в Вороновке. Вода переливается через переправу. Людей также вывозят из тонущего микрорайона Тополя и села Менщиково, где вода разлилась по улицам. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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