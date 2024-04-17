В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 сантиметров

17 апреля 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке Урал достиг 562 сантиметра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы В Орске (Оренбургская область) уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и теперь составляет 562 сантиметра. Уровень воды в реке в Оренбурге упал на до 1090 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и составил 562 сантиметра. В Оренбурге уровень Урала упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров», — говорится в сообщении правительства в telegram-канале. Уточняется, что с территорий эвакуировали 16 547 человек. 997 человек находятся в 35 пунктах временного размещения. В МЧС сообщали о прохождении пика паводка в Оренбурге и Орске. Президент РФ Владимир Путин призвал вовремя провести оценку ущерба от паводков. Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в Оренбургской области обследовали 1,2 тысячи домов, пострадавших от паводка. По его словам, часть домов в регионе уже освободили от воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске (Оренбургская область) уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и теперь составляет 562 сантиметра. Уровень воды в реке в Оренбурге упал на до 1090 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и составил 562 сантиметра. В Оренбурге уровень Урала упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров», — говорится в сообщении правительства в telegram-канале. Уточняется, что с территорий эвакуировали 16 547 человек. 997 человек находятся в 35 пунктах временного размещения. В МЧС сообщали о прохождении пика паводка в Оренбурге и Орске. Президент РФ Владимир Путин призвал вовремя провести оценку ущерба от паводков. Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в Оренбургской области обследовали 1,2 тысячи домов, пострадавших от паводка. По его словам, часть домов в регионе уже освободили от воды.