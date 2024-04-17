В ЯНАО запустят авиарейсы из Тарко-Сале в Самбург

Авиарейсы запустят с 18 апреля
В ЯНАО с 18 апреля авиакомпания «Ямал» запустит авиарейсы из Тарко-Сале в Самбург. Об этом сообщил департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.
«С 18 апреля 2024 года авиакомпания „Ямал“ начинает совершать регулярные пассажирские перевозки по маршруту Тарко-Сале — Самбург и обратно», — указано в telegram-канале департамента. Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно на сайте авиакомпании.
Авиакомпания ренее запустила вместительные лайнеры по востребованным направлениям. Жителей ЯНАО предупредили, что количество мест ограничено.
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