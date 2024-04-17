В ЯНАО запустят авиарейсы из Тарко-Сале в Самбург

Авиакомпания «Ямал» запустит в апреле авиарейсы из Тарко-Сале в Самбург

18 апреля 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Авиарейсы запустят с 18 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО с 18 апреля авиакомпания «Ямал» запустит авиарейсы из Тарко-Сале в Самбург. Об этом сообщил департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района. «С 18 апреля 2024 года авиакомпания „Ямал“ начинает совершать регулярные пассажирские перевозки по маршруту Тарко-Сале — Самбург и обратно», — указано в telegram-канале департамента. Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно на сайте авиакомпании. Авиакомпания ренее запустила вместительные лайнеры по востребованным направлениям. Жителей ЯНАО предупредили, что количество мест ограничено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО с 18 апреля авиакомпания «Ямал» запустит авиарейсы из Тарко-Сале в Самбург. Об этом сообщил департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района. «С 18 апреля 2024 года авиакомпания „Ямал“ начинает совершать регулярные пассажирские перевозки по маршруту Тарко-Сале — Самбург и обратно», — указано в telegram-канале департамента. Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно на сайте авиакомпании. Авиакомпания ренее запустила вместительные лайнеры по востребованным направлениям. Жителей ЯНАО предупредили, что количество мест ограничено.