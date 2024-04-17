17 апреля 2024

В ЯНАО запустят авиарейсы из Тарко-Сале в Самбург

Авиакомпания «Ямал» запустит в апреле авиарейсы из Тарко-Сале в Самбург
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суперджет авиакомпании "Ямал". Екатеринбург, авиакомпания ямал, ssj100, суперджет
Авиарейсы запустят с 18 апреля Фото:

В ЯНАО с 18 апреля авиакомпания «Ямал» запустит авиарейсы из Тарко-Сале в Самбург. Об этом сообщил департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.

«С 18 апреля 2024 года авиакомпания „Ямал“ начинает совершать регулярные пассажирские перевозки по маршруту Тарко-Сале — Самбург и обратно», — указано в telegram-канале департамента. Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно на сайте авиакомпании.

Авиакомпания ренее запустила вместительные лайнеры по востребованным направлениям. Жителей ЯНАО предупредили, что количество мест ограничено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО с 18 апреля авиакомпания «Ямал» запустит авиарейсы из Тарко-Сале в Самбург. Об этом сообщил департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района. «С 18 апреля 2024 года авиакомпания „Ямал“ начинает совершать регулярные пассажирские перевозки по маршруту Тарко-Сале — Самбург и обратно», — указано в telegram-канале департамента. Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно на сайте авиакомпании. Авиакомпания ренее запустила вместительные лайнеры по востребованным направлениям. Жителей ЯНАО предупредили, что количество мест ограничено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...