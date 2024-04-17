17 апреля 2024

В Курган прибыл спецборт МЧС ИЛ-76. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Народные гуляния День Победы. Пермь, ввс россии, самолет в небе, ил 76 мд, RF76612
Спецборт доставил оборудование для освещения территорий (архивное фото) Фото:

Аэропорт Кургана принял очередной спецборт МЧС России ИЛ-76, доставивший из Москвы спецоборудование для проведения поисково-спасательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В ночь с 17 на 18 апреля курганский аэропорт принял спецборт МЧС России ИЛ-76. Самолет доставил из Москвы специальное оборудование, которое предназначено для освещения территорий при проведении поисково-спасательных работ в темное время суток», — сообщили в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Курган ИЛ-76 доставил аэромобильную группировку МЧС России из Ивановской области. На борту было 120 специалистов и одна единица техники аэромобильной группировки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Кургана принял очередной спецборт МЧС России ИЛ-76, доставивший из Москвы спецоборудование для проведения поисково-спасательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «В ночь с 17 на 18 апреля курганский аэропорт принял спецборт МЧС России ИЛ-76. Самолет доставил из Москвы специальное оборудование, которое предназначено для освещения территорий при проведении поисково-спасательных работ в темное время суток», — сообщили в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Курган ИЛ-76 доставил аэромобильную группировку МЧС России из Ивановской области. На борту было 120 специалистов и одна единица техники аэромобильной группировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...