Аэропорт Кургана принял очередной спецборт МЧС России ИЛ-76, доставивший из Москвы спецоборудование для проведения поисково-спасательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В ночь с 17 на 18 апреля курганский аэропорт принял спецборт МЧС России ИЛ-76. Самолет доставил из Москвы специальное оборудование, которое предназначено для освещения территорий при проведении поисково-спасательных работ в темное время суток», — сообщили в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Курган ИЛ-76 доставил аэромобильную группировку МЧС России из Ивановской области. На борту было 120 специалистов и одна единица техники аэромобильной группировки.
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Аэропорт Кургана принял очередной спецборт МЧС России ИЛ-76, доставивший из Москвы спецоборудование для проведения поисково-спасательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «В ночь с 17 на 18 апреля курганский аэропорт принял спецборт МЧС России ИЛ-76. Самолет доставил из Москвы специальное оборудование, которое предназначено для освещения территорий при проведении поисково-спасательных работ в темное время суток», — сообщили в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Курган ИЛ-76 доставил аэромобильную группировку МЧС России из Ивановской области. На борту было 120 специалистов и одна единица техники аэромобильной группировки.