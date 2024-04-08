В Курган направился самолет Ил-76, который доставит на территорию аэромобильную группировку МЧС России из Ивановской области. Этой информацией поделилась пресс-служба главка ведомства.
«В Курган вылетел самолет Ил-76 МЧС России. На борту — 120 специалистов и одна единица техники аэромобильной группировки Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России», — написано в telegram-канале МЧС РФ.
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В Курган направился самолет Ил-76, который доставит на территорию аэромобильную группировку МЧС России из Ивановской области. Этой информацией поделилась пресс-служба главка ведомства. «В Курган вылетел самолет Ил-76 МЧС России. На борту — 120 специалистов и одна единица техники аэромобильной группировки Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России», — написано в telegram-канале МЧС РФ. В Курганской области уже работают подразделения из Челябинска и Свердловской области. В ближайшие часы на территорию прибудет аэромобильная группировка спасателей из ХМАО. О других событиях, связанных с паводковым, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.