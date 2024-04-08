Происшествия Из Иваново в Курган вылетел самолет Ил-76 МЧС России. Видео 09 апреля 2024 в 02:37 Размер текста - 17 + На борту — более 100 спасателей и техника Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Курган направился самолет Ил-76, который доставит на территорию аэромобильную группировку МЧС России из Ивановской области. Этой информацией поделилась пресс-служба главка ведомства. «В Курган вылетел самолет Ил-76 МЧС России. На борту — 120 специалистов и одна единица техники аэромобильной группировки Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России», — написано в telegram-канале МЧС РФ. В Курганской области уже работают подразделения из Челябинска и Свердловской области. В ближайшие часы на территорию прибудет аэромобильная группировка спасателей из ХМАО. О других событиях, связанных с паводковым, читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курган направился самолет Ил-76, который доставит на территорию аэромобильную группировку МЧС России из Ивановской области. Этой информацией поделилась пресс-служба главка ведомства. «В Курган вылетел самолет Ил-76 МЧС России. На борту — 120 специалистов и одна единица техники аэромобильной группировки Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России», — написано в telegram-канале МЧС РФ. В Курганской области уже работают подразделения из Челябинска и Свердловской области. В ближайшие часы на территорию прибудет аэромобильная группировка спасателей из ХМАО. О других событиях, связанных с паводковым, читайте в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям