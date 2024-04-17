17 апреля 2024

В Тюменской области появилась потребность в учителях русского языка

© Служба новостей «URA.RU»
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Средние зарплаты составили 33 700 рублей в месяц Фото:

В Тюменской области образовалась нехватка учителей русского языка в 2023 году. В регионе было опубликовано самое большое количество вакансий среди этих педагогов. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.

«Среди вакансий для учителей-предметников на больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в Тюменской области для учителей русского языка. Средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 33 700 рублей в месяц», — рассказала специалист. При этом предлагаемая оплата увеличилась на 18%.

В конце 2023 года Тюменская область вошли в число регионов, где отмечена нехватка школьных учителей. В регионе было открыто 57 вакантных мест. Учителям выплачивают стимулирующие надбавки, помогают оплачивать коммуналку. Некоторые субъекты предусмотрели для учителей единовременные выплаты, чтобы решить эту ситуацию.

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В Тюменской области образовалась нехватка учителей русского языка в 2023 году. В регионе было опубликовано самое большое количество вакансий среди этих педагогов. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. «Среди вакансий для учителей-предметников на больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в Тюменской области для учителей русского языка. Средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 33 700 рублей в месяц», — рассказала специалист. При этом предлагаемая оплата увеличилась на 18%. В конце 2023 года Тюменская область вошли в число регионов, где отмечена нехватка школьных учителей. В регионе было открыто 57 вакантных мест. Учителям выплачивают стимулирующие надбавки, помогают оплачивать коммуналку. Некоторые субъекты предусмотрели для учителей единовременные выплаты, чтобы решить эту ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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