В Тюменской области появилась потребность в учителях русского языка

18 апреля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Средние зарплаты составили 33 700 рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области образовалась нехватка учителей русского языка в 2023 году. В регионе было опубликовано самое большое количество вакансий среди этих педагогов. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. «Среди вакансий для учителей-предметников на больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в Тюменской области для учителей русского языка. Средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 33 700 рублей в месяц», — рассказала специалист. При этом предлагаемая оплата увеличилась на 18%. В конце 2023 года Тюменская область вошли в число регионов, где отмечена нехватка школьных учителей. В регионе было открыто 57 вакантных мест. Учителям выплачивают стимулирующие надбавки, помогают оплачивать коммуналку. Некоторые субъекты предусмотрели для учителей единовременные выплаты, чтобы решить эту ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области образовалась нехватка учителей русского языка в 2023 году. В регионе было опубликовано самое большое количество вакансий среди этих педагогов. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. «Среди вакансий для учителей-предметников на больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в Тюменской области для учителей русского языка. Средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 33 700 рублей в месяц», — рассказала специалист. При этом предлагаемая оплата увеличилась на 18%. В конце 2023 года Тюменская область вошли в число регионов, где отмечена нехватка школьных учителей. В регионе было открыто 57 вакантных мест. Учителям выплачивают стимулирующие надбавки, помогают оплачивать коммуналку. Некоторые субъекты предусмотрели для учителей единовременные выплаты, чтобы решить эту ситуацию.