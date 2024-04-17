Ученые выяснили, как паразиты влияют на риск развития деменции у людей

Daily Mail: паразит Toxoplasma gondii в мясе повышает риск развития деменции

18 апреля 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Заражение может включать лихорадку и головные боли (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Паразит Toxoplasma gondii при попадании в организм человека вместе с некачественно приготовленным или несвежим мясом может увеличить риск развития деменции. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками на результаты исследований ученых из Чехии и Тайваня. «Toxoplasma gondii — это паразит, который заражает большинство видов теплокровных животных, таких как кошки, овцы, свиньи. Также вызывает болезнь токсоплазмоз у людей. Заражение человека происходит при употреблении мясных продуктов и яиц, не прошедших достаточную термическую обработку», — указано в анализе. Такие выводы сделали ученые во время проведения исследования с участием 7762 человек. Результаты показали, что у людей, перенесших пищевое отравление Toxoplasma gondii, скорость реакции и умственная производительность были ниже. Схожие результаты были у Тайваньских ученых. Они обнаружили, что у людей с ранее перенесенным токсоплазмозом вероятность развития деменции была в 2,8 раза выше. Сообщается, что симптомы могут включать лихорадку, головные боли, изменение зрения, судороги, неврологические нарушения и непроизвольные движения. Кроме того, к развитию деменции могут приводить метаболические нарушения, черепно-мозговые травмы, опухоли головного мозга, метастазы, аутоиммунные заболевания. Однако существуют совершенно иные причины старческого слабоумия Мануальный терапевт Андрей Черемухин перечислил пять неочевидных причин развития деменции. Он отметил, отсутствие сна, переработки, вредную еду, одиночество, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паразит Toxoplasma gondii при попадании в организм человека вместе с некачественно приготовленным или несвежим мясом может увеличить риск развития деменции. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками на результаты исследований ученых из Чехии и Тайваня. «Toxoplasma gondii — это паразит, который заражает большинство видов теплокровных животных, таких как кошки, овцы, свиньи. Также вызывает болезнь токсоплазмоз у людей. Заражение человека происходит при употреблении мясных продуктов и яиц, не прошедших достаточную термическую обработку», — указано в анализе. Такие выводы сделали ученые во время проведения исследования с участием 7762 человек. Результаты показали, что у людей, перенесших пищевое отравление Toxoplasma gondii, скорость реакции и умственная производительность были ниже. Схожие результаты были у Тайваньских ученых. Они обнаружили, что у людей с ранее перенесенным токсоплазмозом вероятность развития деменции была в 2,8 раза выше. Сообщается, что симптомы могут включать лихорадку, головные боли, изменение зрения, судороги, неврологические нарушения и непроизвольные движения. Кроме того, к развитию деменции могут приводить метаболические нарушения, черепно-мозговые травмы, опухоли головного мозга, метастазы, аутоиммунные заболевания. Однако существуют совершенно иные причины старческого слабоумия Мануальный терапевт Андрей Черемухин перечислил пять неочевидных причин развития деменции. Он отметил, отсутствие сна, переработки, вредную еду, одиночество, передает «Царьград».