«Новые люди» и Партия роста объединятся

18 апреля 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Политические партии «Новые люди» и Партия роста приняли решение о слиянии и будут действовать под общим брендом «Новые люди». Информация об объединении была подтверждена пресс-службой партии. «Подробности по официальной должности Бориса Титова (лидера Партии роста) будут озвучены на съезде», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Там уточнили, что вопросом съезда «Новых людей» 19 апреля станет процедура объединения с Партией роста. Обсуждать смену названия раньше окончания региональных выборов неразумно, сказал источник близкий к партии, передают «Ведомости». Он подтвердил, что структурные и кадровые решения будут оформлены на съезде 19 апреля в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политические партии «Новые люди» и Партия роста приняли решение о слиянии и будут действовать под общим брендом «Новые люди». Информация об объединении была подтверждена пресс-службой партии. «Подробности по официальной должности Бориса Титова (лидера Партии роста) будут озвучены на съезде», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Там уточнили, что вопросом съезда «Новых людей» 19 апреля станет процедура объединения с Партией роста. Обсуждать смену названия раньше окончания региональных выборов неразумно, сказал источник близкий к партии, передают «Ведомости». Он подтвердил, что структурные и кадровые решения будут оформлены на съезде 19 апреля в Москве.