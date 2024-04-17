17 апреля 2024

«Новые люди» и Партия роста объединятся

© Служба новостей «URA.RU»
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Политические партии «Новые люди» и Партия роста приняли решение о слиянии и будут действовать под общим брендом «Новые люди». Информация об объединении была подтверждена пресс-службой партии.

«Подробности по официальной должности Бориса Титова (лидера Партии роста) будут озвучены на съезде», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Там уточнили, что вопросом съезда «Новых людей» 19 апреля станет процедура объединения с Партией роста.

Обсуждать смену названия раньше окончания региональных выборов неразумно, сказал источник близкий к партии, передают «Ведомости». Он подтвердил, что структурные и кадровые решения будут оформлены на съезде 19 апреля в Москве.

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Политические партии «Новые люди» и Партия роста приняли решение о слиянии и будут действовать под общим брендом «Новые люди». Информация об объединении была подтверждена пресс-службой партии. «Подробности по официальной должности Бориса Титова (лидера Партии роста) будут озвучены на съезде», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Там уточнили, что вопросом съезда «Новых людей» 19 апреля станет процедура объединения с Партией роста. Обсуждать смену названия раньше окончания региональных выборов неразумно, сказал источник близкий к партии, передают «Ведомости». Он подтвердил, что структурные и кадровые решения будут оформлены на съезде 19 апреля в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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