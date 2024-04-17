Рособрнадзор оценил возможность ужесточить экзамены для мигрантов

Рособрнадзор считает возможным включение в экзамен для трудовых мигрантов проверки устной речи. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает возможным и целесообразным включить оценку говорения (проверку устной речи) в экзамен для трудовых мигрантов», — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает РБК. Там уточнили, что для включения раздела «Говорение» в экзамен для трудовых мигрантов нужно внести изменения в соответствующее положение.
В Институте русского языка уже предложили включить экзамен для мигрантов, желающих работать в России, раздел, связанный с говорением. Там считают, что словесная коммуникация гарантирует то, что трудовой мигрант сможет целесообразно выполнять работу и социально адаптироваться в обществе.
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