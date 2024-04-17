17 апреля 2024

Бастрыкин взял на контроль дело хирурга из Киева, который мог калечить пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов, врача частной клиники. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Кроме того, глава ведомства поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Соболеву представить доклад о сроках проведения экспертиз», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что ранее в эфире федерального телеканала вышел материал о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. Пациенты заявили об ухудшении здоровья и получении инвалидности после хирургических вмешательств. Как говорилось в сюжете, «врач не имел права оперировать в имевшихся условиях».

Ранее РЕН ТВ опубликовал сюжет о нейрохирурге Юрии Аксенове, который переехал в Москву из Киева и работает в частной клинике. По словам пациентов, после проведенного Аксеновым хирургического вмешательства, они остались инвалидами. Уголовные дела возбуждены по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщали в СК РФ.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов, врача частной клиники. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Кроме того, глава ведомства поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Соболеву представить доклад о сроках проведения экспертиз», — говорится в сообщении. Там уточнили, что ранее в эфире федерального телеканала вышел материал о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. Пациенты заявили об ухудшении здоровья и получении инвалидности после хирургических вмешательств. Как говорилось в сюжете, «врач не имел права оперировать в имевшихся условиях». Ранее РЕН ТВ опубликовал сюжет о нейрохирурге Юрии Аксенове, который переехал в Москву из Киева и работает в частной клинике. По словам пациентов, после проведенного Аксеновым хирургического вмешательства, они остались инвалидами. Уголовные дела возбуждены по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщали в СК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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