Бастрыкин взял на контроль дело хирурга из Киева, который мог калечить пациентов

18 апреля 2024 в 05:08 Размер текста - 17 +

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов, врача частной клиники. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Кроме того, глава ведомства поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Соболеву представить доклад о сроках проведения экспертиз», — говорится в сообщении. Там уточнили, что ранее в эфире федерального телеканала вышел материал о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. Пациенты заявили об ухудшении здоровья и получении инвалидности после хирургических вмешательств. Как говорилось в сюжете, «врач не имел права оперировать в имевшихся условиях». Ранее РЕН ТВ опубликовал сюжет о нейрохирурге Юрии Аксенове, который переехал в Москву из Киева и работает в частной клинике. По словам пациентов, после проведенного Аксеновым хирургического вмешательства, они остались инвалидами. Уголовные дела возбуждены по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщали в СК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов, врача частной клиники. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Кроме того, глава ведомства поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Соболеву представить доклад о сроках проведения экспертиз», — говорится в сообщении. Там уточнили, что ранее в эфире федерального телеканала вышел материал о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. Пациенты заявили об ухудшении здоровья и получении инвалидности после хирургических вмешательств. Как говорилось в сюжете, «врач не имел права оперировать в имевшихся условиях». Ранее РЕН ТВ опубликовал сюжет о нейрохирурге Юрии Аксенове, который переехал в Москву из Киева и работает в частной клинике. По словам пациентов, после проведенного Аксеновым хирургического вмешательства, они остались инвалидами. Уголовные дела возбуждены по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщали в СК РФ.