17 апреля 2024

«Автомобилист» ждет всех желающих на закрытие сезона в Екатеринбурге

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«Автомобилист» – «Металлург». Плей-офф. Екатеринбург, болельщики, хк автомобилист
Болельщики смогут встретиться с командой на церемонии закрытия сезона Фото:

В Екатеринбурге 19 апреля хоккейный клуб «Автомобилист» проведет церемонию, посвященную закрытию сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Открытие дверей на арену 19 апреля в 17:30. Начало встречи с командой в 19:00», — сказано в посте в telegram-канале.

Церемония пройдет на родной для команды арене КРК «Уралец». Вход свободный для всех желающих.

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В Екатеринбурге 19 апреля хоккейный клуб «Автомобилист» проведет церемонию, посвященную закрытию сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба. «Открытие дверей на арену 19 апреля в 17:30. Начало встречи с командой в 19:00», — сказано в посте в telegram-канале. Церемония пройдет на родной для команды арене КРК «Уралец». Вход свободный для всех желающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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