«Автомобилист» ждет всех желающих на закрытие сезона в Екатеринбурге

Болельщики смогут встретиться с командой на церемонии закрытия сезона
В Екатеринбурге 19 апреля хоккейный клуб «Автомобилист» проведет церемонию, посвященную закрытию сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Открытие дверей на арену 19 апреля в 17:30. Начало встречи с командой в 19:00», — сказано в посте в telegram-канале.
Церемония пройдет на родной для команды арене КРК «Уралец». Вход свободный для всех желающих.
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