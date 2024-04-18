Губернатор Гладков: ПВО сбила над Белгородской областью 21 воздушную цель

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Дрон. stock, бпла, беспилотник,  дрон,  stock
21 воздушная цель сбита на подлете к Белгороду Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, пострадала женщина от осколочного ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита 21 воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал», — написал Гладков в своем telegram-канале.

По его информации, в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Он уточнил, что пострадала женщина — у нее осколочное ранение левой стопы.

В ночь на 18 апреля три дрона ВСУ уничтожено над Ростовской областью. О пострадавших не сообщалось. В Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона ВСУ в промышленное здание, передает RT.

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Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, пострадала женщина от осколочного ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита 21 воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его информации, в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Он уточнил, что пострадала женщина — у нее осколочное ранение левой стопы. В ночь на 18 апреля три дрона ВСУ уничтожено над Ростовской областью. О пострадавших не сообщалось. В Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона ВСУ в промышленное здание, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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