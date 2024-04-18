Губернатор Гладков: ПВО сбила над Белгородской областью 21 воздушную цель

Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, пострадала женщина от осколочного ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита 21 воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал», —
По его информации, в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Он уточнил, что пострадала женщина — у нее осколочное ранение левой стопы.
В ночь на 18 апреля три дрона ВСУ уничтожено над Ростовской областью. О пострадавших не сообщалось. В Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона ВСУ в промышленное здание, передает RT.
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