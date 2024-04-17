Губернатор Голубев: три дрона ВСУ уничтожено над Ростовской областью

18 апреля 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе Каменска-Шахтинского силами ПВО уничтожено три дрона ВСУ. Об этом сообщил Губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев в своем telegram-канале. В Белгороде запустили сирену ракетной опасности во второй раз за ночь 17 апреля, сообщил губернатор региона. Ночью мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников. В частности, в Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона, передает RT. В ангаре, куда попал украинский беспилотник, загорелись пиломатериалы и станки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе Каменска-Шахтинского силами ПВО уничтожено три дрона ВСУ. Об этом сообщил Губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев в своем telegram-канале. В Белгороде запустили сирену ракетной опасности во второй раз за ночь 17 апреля, сообщил губернатор региона. Ночью мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников. В частности, в Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона, передает RT. В ангаре, куда попал украинский беспилотник, загорелись пиломатериалы и станки.