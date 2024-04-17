17 апреля 2024

Губернатор Голубев: три дрона ВСУ уничтожено над Ростовской областью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Каменска-Шахтинского силами ПВО уничтожено три дрона ВСУ. Об этом сообщил Губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев в своем telegram-канале.

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности во второй раз за ночь 17 апреля, сообщил губернатор региона. Ночью мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников. В частности, в Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона, передает RT. В ангаре, куда попал украинский беспилотник, загорелись пиломатериалы и станки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Каменска-Шахтинского силами ПВО уничтожено три дрона ВСУ. Об этом сообщил Губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев в своем telegram-канале. В Белгороде запустили сирену ракетной опасности во второй раз за ночь 17 апреля, сообщил губернатор региона. Ночью мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников. В частности, в Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона, передает RT. В ангаре, куда попал украинский беспилотник, загорелись пиломатериалы и станки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...