Губернатор Голубев: три дрона ВСУ уничтожено над Ростовской областью

В районе Каменска-Шахтинского силами ПВО уничтожено три дрона ВСУ. Об этом сообщил Губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА. Последствия на земле уточняются», —
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности во второй раз за ночь 17 апреля, сообщил губернатор региона. Ночью мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников. В частности, в Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона, передает RT. В ангаре, куда попал украинский беспилотник, загорелись пиломатериалы и станки.
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