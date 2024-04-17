До уровня рекордного наводнения 1994 года в Кургане осталось 38 см

18 апреля 2024 в 06:34 Размер текста - 17 +

Прирост за два часа составил четыре сантиметра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в районе Кургана составляет 968 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». До уровня разрушительного наводнения, произошедшего в 1994 году (1006 сантиметров), осталось 38 сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 06:00: 968 сантиметров», — указано на карте. За два часа прирост составил четыре сантиметра. Для понимания, в 1994 году максимальный уровень воды в Тоболе был 1006 сантиметров. За прошлые сутки вода поднялась на 1,6 метра. В Курганской области эвакуировали более 13 тысяч человек. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана составляет 968 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». До уровня разрушительного наводнения, произошедшего в 1994 году (1006 сантиметров), осталось 38 сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 06:00: 968 сантиметров», — указано на карте. За два часа прирост составил четыре сантиметра. Для понимания, в 1994 году максимальный уровень воды в Тоболе был 1006 сантиметров. За прошлые сутки вода поднялась на 1,6 метра. В Курганской области эвакуировали более 13 тысяч человек. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.