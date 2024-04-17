До уровня рекордного наводнения 1994 года в Кургане осталось 38 см

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана составляет 968 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». До уровня разрушительного наводнения, произошедшего в 1994 году (1006 сантиметров), осталось 38 сантиметров.
«Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 06:00: 968 сантиметров», — указано на карте. За два часа прирост составил четыре сантиметра. Для понимания, в 1994 году максимальный уровень воды в Тоболе был 1006 сантиметров.
За прошлые сутки вода поднялась на 1,6 метра. В Курганской области эвакуировали более 13 тысяч человек. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана составляет 968 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». До уровня разрушительного наводнения, произошедшего в 1994 году (1006 сантиметров), осталось 38 сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 06:00: 968 сантиметров», — указано на карте. За два часа прирост составил четыре сантиметра. Для понимания, в 1994 году максимальный уровень воды в Тоболе был 1006 сантиметров. За прошлые сутки вода поднялась на 1,6 метра. В Курганской области эвакуировали более 13 тысяч человек. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.