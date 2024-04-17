17 апреля 2024

До уровня рекордного наводнения 1994 года в Кургане осталось 38 см

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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, шоссе тюнина, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Прирост за два часа составил четыре сантиметра Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана составляет 968 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». До уровня разрушительного наводнения, произошедшего в 1994 году (1006 сантиметров), осталось 38 сантиметров.

«Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 06:00: 968 сантиметров», — указано на карте. За два часа прирост составил четыре сантиметра. Для понимания, в 1994 году максимальный уровень воды в Тоболе был 1006 сантиметров.

За прошлые сутки вода поднялась на 1,6 метра. В Курганской области эвакуировали более 13 тысяч человек. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана составляет 968 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». До уровня разрушительного наводнения, произошедшего в 1994 году (1006 сантиметров), осталось 38 сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 06:00: 968 сантиметров», — указано на карте. За два часа прирост составил четыре сантиметра. Для понимания, в 1994 году максимальный уровень воды в Тоболе был 1006 сантиметров. За прошлые сутки вода поднялась на 1,6 метра. В Курганской области эвакуировали более 13 тысяч человек. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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