17 апреля 2024

В Росавиации объяснили, как защищают аэропорт Кургана от наводнения

Аэропорт Кургана получил насосы для борьбы с наводнением
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, стихийное бедствие, разлив
Аэропорту может грозить затопление из-за разлившегося Тобола Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане аэропорту, который может затопить во время разлива реки Тобол, предоставили насосные станции с суммарной производительностью 500 литров в секунду. Обстановка в районе аэродрома находится на контроле Росавиации, сообщил пресс-секретарь федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Курганский аэропорт находится на расстоянии менее километра от Тобола, поэтому может оказаться в зоне подтопления. Чтобы противостоять наводнению, в распоряжение аэропорта предоставлены насосные станции с суммарной производительностью 500 литров в секунду. Обстановка в районе аэродрома находится на контроле Росавиации, МЧС России и аппарата полпреда в УрФО Владимира Якушева», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале.

Уточняется, что в режиме готовности находится профессиональная аварийно-спасательная служба аэропорта, которая оснащена спецтехникой в количестве четырех единиц. Руководство и персонал аэродрома переведены на круглосуточный режим работы для бесперебойного приема воздушных судов МЧС России, которые доставляют в Курганскую область личный состав и аварийно-спасательное оборудование.

Курганский аэропорт подготовился к паводку, чтобы продолжать работу. Представители аэровокзала уверены в том, что угрозы затопления нет. Взлетно-посадочная полоса в Кургане принимает и отправляет самолеты. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане аэропорту, который может затопить во время разлива реки Тобол, предоставили насосные станции с суммарной производительностью 500 литров в секунду. Обстановка в районе аэродрома находится на контроле Росавиации, сообщил пресс-секретарь федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. «Курганский аэропорт находится на расстоянии менее километра от Тобола, поэтому может оказаться в зоне подтопления. Чтобы противостоять наводнению, в распоряжение аэропорта предоставлены насосные станции с суммарной производительностью 500 литров в секунду. Обстановка в районе аэродрома находится на контроле Росавиации, МЧС России и аппарата полпреда в УрФО Владимира Якушева», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. Уточняется, что в режиме готовности находится профессиональная аварийно-спасательная служба аэропорта, которая оснащена спецтехникой в количестве четырех единиц. Руководство и персонал аэродрома переведены на круглосуточный режим работы для бесперебойного приема воздушных судов МЧС России, которые доставляют в Курганскую область личный состав и аварийно-спасательное оборудование. Курганский аэропорт подготовился к паводку, чтобы продолжать работу. Представители аэровокзала уверены в том, что угрозы затопления нет. Взлетно-посадочная полоса в Кургане принимает и отправляет самолеты. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...