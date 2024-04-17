В Росавиации объяснили, как защищают аэропорт Кургана от наводнения

Аэропорт Кургана получил насосы для борьбы с наводнением

18 апреля 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

Аэропорту может грозить затопление из-за разлившегося Тобола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане аэропорту, который может затопить во время разлива реки Тобол, предоставили насосные станции с суммарной производительностью 500 литров в секунду. Обстановка в районе аэродрома находится на контроле Росавиации, сообщил пресс-секретарь федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. «Курганский аэропорт находится на расстоянии менее километра от Тобола, поэтому может оказаться в зоне подтопления. Чтобы противостоять наводнению, в распоряжение аэропорта предоставлены насосные станции с суммарной производительностью 500 литров в секунду. Обстановка в районе аэродрома находится на контроле Росавиации, МЧС России и аппарата полпреда в УрФО Владимира Якушева», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. Уточняется, что в режиме готовности находится профессиональная аварийно-спасательная служба аэропорта, которая оснащена спецтехникой в количестве четырех единиц. Руководство и персонал аэродрома переведены на круглосуточный режим работы для бесперебойного приема воздушных судов МЧС России, которые доставляют в Курганскую область личный состав и аварийно-спасательное оборудование. Курганский аэропорт подготовился к паводку, чтобы продолжать работу. Представители аэровокзала уверены в том, что угрозы затопления нет. Взлетно-посадочная полоса в Кургане принимает и отправляет самолеты. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане аэропорту, который может затопить во время разлива реки Тобол, предоставили насосные станции с суммарной производительностью 500 литров в секунду. Обстановка в районе аэродрома находится на контроле Росавиации, сообщил пресс-секретарь федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. «Курганский аэропорт находится на расстоянии менее километра от Тобола, поэтому может оказаться в зоне подтопления. Чтобы противостоять наводнению, в распоряжение аэропорта предоставлены насосные станции с суммарной производительностью 500 литров в секунду. Обстановка в районе аэродрома находится на контроле Росавиации, МЧС России и аппарата полпреда в УрФО Владимира Якушева», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. Уточняется, что в режиме готовности находится профессиональная аварийно-спасательная служба аэропорта, которая оснащена спецтехникой в количестве четырех единиц. Руководство и персонал аэродрома переведены на круглосуточный режим работы для бесперебойного приема воздушных судов МЧС России, которые доставляют в Курганскую область личный состав и аварийно-спасательное оборудование. Курганский аэропорт подготовился к паводку, чтобы продолжать работу. Представители аэровокзала уверены в том, что угрозы затопления нет. Взлетно-посадочная полоса в Кургане принимает и отправляет самолеты. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.