В селе Ильинка уровень воды в Ишиме резко вырос за два часа

Уровень воды в Ишиме за два часа поднялся на восемь сантиметров
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В селе Ильинка (Тюменская область) 18 апреля уровень воды в реке Ишим составляет 892 сантиметров. За два часа она поднялась на восемь сантиметров. Об этом сообщает Тюменский ЦГМС.
«Ильинка, река Ишим. Уровень воды 18 апреля в 06:00: 892 сантиметров», — указано в документе. За два часа прирост составил восемь сантиметров.
Уровень воды в реке Ишим 17 апреля превысил исторический максимум. По словам замгубернатора Владимира Чейметова, за сутки уровень воды в ней повысился с 33 до 76 сантиметров.
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