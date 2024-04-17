17 апреля 2024

В селе Ильинка уровень воды в Ишиме резко вырос за два часа

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СНД Медик, зона затопления, Ишим. Тюмень , берег, половодье, ишим, паводок, льдина, наводнение, река
Уровень воды в Ишиме за два часа поднялся на восемь сантиметров Фото:
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В селе Ильинка (Тюменская область) 18 апреля уровень воды в реке Ишим составляет 892 сантиметров. За два часа она поднялась на восемь сантиметров. Об этом сообщает Тюменский ЦГМС.

«Ильинка, река Ишим. Уровень воды 18 апреля в 06:00: 892 сантиметров», — указано в документе. За два часа прирост составил восемь сантиметров.

Уровень воды в реке Ишим 17 апреля превысил исторический максимум. По словам замгубернатора Владимира Чейметова, за сутки уровень воды в ней повысился с 33 до 76 сантиметров.

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В селе Ильинка (Тюменская область) 18 апреля уровень воды в реке Ишим составляет 892 сантиметров. За два часа она поднялась на восемь сантиметров. Об этом сообщает Тюменский ЦГМС. «Ильинка, река Ишим. Уровень воды 18 апреля в 06:00: 892 сантиметров», — указано в документе. За два часа прирост составил восемь сантиметров. Уровень воды в реке Ишим 17 апреля превысил исторический максимум. По словам замгубернатора Владимира Чейметова, за сутки уровень воды в ней повысился с 33 до 76 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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