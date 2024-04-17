Челябинку, порезавшую ножом полицейского, отправили в колонию

18 апреля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Женщине назначили наказания в виде полутора лет колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске местную жительницу, которая в мае прошлого года напала с ножом на инспектора ДПС и нанесла ему тяжкий вред здоровью, отправили в колонию на полтора года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в конце мая прошлого года возле подъезда одного из домов по Копейскому шоссе. Пьяная женщина вступила в конфликт с незнакомым мужчиной. В этот момент мимо проходил полицейский. Он был не при исполнении, но все равно решил предотвратить конфликт. Однако женщина, вооруженная ножом, направила свою агрессию на силовика. В результате инспектора доставили в горбольницу с колото-резанными ранами брюшной полости и грудной клетки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске местную жительницу, которая в мае прошлого года напала с ножом на инспектора ДПС и нанесла ему тяжкий вред здоровью, отправили в колонию на полтора года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в конце мая прошлого года возле подъезда одного из домов по Копейскому шоссе. Пьяная женщина вступила в конфликт с незнакомым мужчиной. В этот момент мимо проходил полицейский. Он был не при исполнении, но все равно решил предотвратить конфликт. Однако женщина, вооруженная ножом, направила свою агрессию на силовика. В результате инспектора доставили в горбольницу с колото-резанными ранами брюшной полости и грудной клетки.