17 апреля 2024

Челябинку, порезавшую ножом полицейского, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, колючая проволока, зона, колония, тюрьма, колючка, уфсин, итк, иту
Женщине назначили наказания в виде полутора лет колонии Фото:

В Челябинске местную жительницу, которая в мае прошлого года напала с ножом на инспектора ДПС и нанесла ему тяжкий вред здоровью, отправили в колонию на полтора года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в конце мая прошлого года возле подъезда одного из домов по Копейскому шоссе. Пьяная женщина вступила в конфликт с незнакомым мужчиной. В этот момент мимо проходил полицейский. Он был не при исполнении, но все равно решил предотвратить конфликт. Однако женщина, вооруженная ножом, направила свою агрессию на силовика. В результате инспектора доставили в горбольницу с колото-резанными ранами брюшной полости и грудной клетки.

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В Челябинске местную жительницу, которая в мае прошлого года напала с ножом на инспектора ДПС и нанесла ему тяжкий вред здоровью, отправили в колонию на полтора года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в конце мая прошлого года возле подъезда одного из домов по Копейскому шоссе. Пьяная женщина вступила в конфликт с незнакомым мужчиной. В этот момент мимо проходил полицейский. Он был не при исполнении, но все равно решил предотвратить конфликт. Однако женщина, вооруженная ножом, направила свою агрессию на силовика. В результате инспектора доставили в горбольницу с колото-резанными ранами брюшной полости и грудной клетки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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