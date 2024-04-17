«Большая вода» в Тюменской области, день третий. Онлайн-трансляция

В Тюменской области из-за паводка отрезаны несколько сел

18 апреля 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Село Афонькино одним из первых оказалось в зоне затопления Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области уровень критической отметки в реке Ишим возле села Ильинка превышен на 91 см. По данным гидропоста вода находится на отметке 891 см. Из-за паводковых вод, которые топят дороги, несколько сел оказали отрезанными от сообщения. Главное о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU. 11:09 Вода возле дамбы в селе Казанское почти достигла высоты укрепленного сооружения. Вода прибыла за ночь. 10:50 В Тюменской области открылись 8 дополнительных пунктов временного размещения для эвакуированных жителей. Как сообщает глава Викуловского района Андрей Лотов, такие меры были приняты из-за гидрологической ситуации. 10:40 Жители затопленных сел Афонькино и Большой Яр, находящиеся в пункте временного размещения в селе Ильинка, довольны условиями проживания. Как передают корреспонденты URA.RU, для взрослых и детей в ПВР созданы все необходимые условия. 10:32 Трасса Ишим — Казанское, соединяющая Россию и Казахстан временно недоступна для проезда. Затоплена территория возле поселка Гагарье, уровень воды поднялся выше дорожного полотна на 40-50 сантиметров, что и привело к затоплению участка протяженностью около 300 метров. 10:20 В реке Ишим возле села Ильинка, которое затопило 16 апреля, уровень воды поднялся на 7 см за сутки и составляет 891 см. Наибольший прирост река Ишим показала возле одноименного города — там она поднялась на 68 см за сутки и находится на отметке 462 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области уровень критической отметки в реке Ишим возле села Ильинка превышен на 91 см. По данным гидропоста вода находится на отметке 891 см. Из-за паводковых вод, которые топят дороги, несколько сел оказали отрезанными от сообщения. Главное о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU. 11:09 18.04.2024 Вода возле дамбы в селе Казанское почти достигла высоты укрепленного сооружения. Вода прибыла за ночь. 10:50 18.04.2024 В Тюменской области открылись 8 дополнительных пунктов временного размещения для эвакуированных жителей. Как сообщает глава Викуловского района Андрей Лотов, такие меры были приняты из-за гидрологической ситуации. 10:40 18.04.2024 Жители затопленных сел Афонькино и Большой Яр, находящиеся в пункте временного размещения в селе Ильинка, довольны условиями проживания. Как передают корреспонденты URA.RU, для взрослых и детей в ПВР созданы все необходимые условия. 10:32 18.04.2024 Трасса Ишим — Казанское, соединяющая Россию и Казахстан временно недоступна для проезда. Затоплена территория возле поселка Гагарье, уровень воды поднялся выше дорожного полотна на 40-50 сантиметров, что и привело к затоплению участка протяженностью около 300 метров. 10:20 18.04.2024 В реке Ишим возле села Ильинка, которое затопило 16 апреля, уровень воды поднялся на 7 см за сутки и составляет 891 см. Наибольший прирост река Ишим показала возле одноименного города — там она поднялась на 68 см за сутки и находится на отметке 462 см.