Участник СВО, который пропал после встречи с друзьями в Перми, найден погибшим

В Перми завершились поиски участника специальной военной операции Дмитрия Носкова. Мужчину нашли погибшим, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Носков Дмитрий Николаевич, 25 лет, город Пермь. Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении. Подробности трагедии не раскрываются.
Мужчина пропал 21 января 2024 года. Он встретился с друзьями на улице Фонтанной, а затем отправился в бар «Доски». После это компания вернулась на Фонтанную и Носков ушел домой. После этого его никто не видел. Незадолго до исчезновения пермяк вернулся из зоны специальной военной операции на Украине и устроился работать на завод.
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В Перми завершились поиски участника специальной военной операции Дмитрия Носкова. Мужчину нашли погибшим, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Носков Дмитрий Николаевич, 25 лет, город Пермь. Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении. Подробности трагедии не раскрываются. Мужчина пропал 21 января 2024 года. Он встретился с друзьями на улице Фонтанной, а затем отправился в бар «Доски». После это компания вернулась на Фонтанную и Носков ушел домой. После этого его никто не видел. Незадолго до исчезновения пермяк вернулся из зоны специальной военной операции на Украине и устроился работать на завод.