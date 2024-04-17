17 апреля 2024

Участник СВО, который пропал после встречи с друзьями в Перми, найден погибшим

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, полиция, поиск людей, пропавший человек, поиски человека
Подробности гибели бойца не раскрываются Фото:

В Перми завершились поиски участника специальной военной операции Дмитрия Носкова. Мужчину нашли погибшим, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Носков Дмитрий Николаевич, 25 лет, город Пермь. Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении. Подробности трагедии не раскрываются.

Мужчина пропал 21 января 2024 года. Он встретился с друзьями на улице Фонтанной, а затем отправился в бар «Доски». После это компания вернулась на Фонтанную и Носков ушел домой. После этого его никто не видел. Незадолго до исчезновения пермяк вернулся из зоны специальной военной операции на Украине и устроился работать на завод.

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В Перми завершились поиски участника специальной военной операции Дмитрия Носкова. Мужчину нашли погибшим, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Носков Дмитрий Николаевич, 25 лет, город Пермь. Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении. Подробности трагедии не раскрываются. Мужчина пропал 21 января 2024 года. Он встретился с друзьями на улице Фонтанной, а затем отправился в бар «Доски». После это компания вернулась на Фонтанную и Носков ушел домой. После этого его никто не видел. Незадолго до исчезновения пермяк вернулся из зоны специальной военной операции на Украине и устроился работать на завод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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