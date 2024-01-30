30 января 2024

В Перми десятый день ищут участника СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка гуманитарной помощи в зону СВО. Курган, символ z, сво, военный, зона сво
После возвращения с Украины пермяк устроился работать на завод Фото:

В Перми пропал Дмитрий Носков, который вернулся с СВО. Мужчину ищут десять дней.

«В Перми 10-й день ищут 25-летнего Дмитрия Носкова — он пропал после посиделок со знакомыми. Его друзья говорят, что раньше молодой человек никогда не пропадал, а если где-то задерживался, то отзванивался», — пишет 59.ru.

Уточняется, что Носков пропал 21 января. Он проводил вечер с друзьями в квартире на улице Фонтанная, а потом поехал в бар «Доски». Затем компания вернулась на улицу Фонтанная. Оттуда мужчина отправился домой на улицу Танкистов, но там не появился. Про Носкова известно, что он работает на заводе технологом. Раньше пермяк не пропадал.

В день исчезновения мужчина был одет черные куртку, джемпер, спортивные штаны, рубашку в клетку и белые кроссовки. Друзья пропавшего обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Всех, кто что-то знает о местонахождении Дмитрия Носкова, просят звонить волонтеру по телефону: +7 (912) 984-25-28 (Наталья).

Дмитрия Носкова ищут десятый дней
Дмитрия Носкова ищут десятый дней

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми пропал Дмитрий Носков, который вернулся с СВО. Мужчину ищут десять дней. «В Перми 10-й день ищут 25-летнего Дмитрия Носкова — он пропал после посиделок со знакомыми. Его друзья говорят, что раньше молодой человек никогда не пропадал, а если где-то задерживался, то отзванивался», — пишет 59.ru. Уточняется, что Носков пропал 21 января. Он проводил вечер с друзьями в квартире на улице Фонтанная, а потом поехал в бар «Доски». Затем компания вернулась на улицу Фонтанная. Оттуда мужчина отправился домой на улицу Танкистов, но там не появился. Про Носкова известно, что он работает на заводе технологом. Раньше пермяк не пропадал. В день исчезновения мужчина был одет черные куртку, джемпер, спортивные штаны, рубашку в клетку и белые кроссовки. Друзья пропавшего обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Всех, кто что-то знает о местонахождении Дмитрия Носкова, просят звонить волонтеру по телефону: +7 (912) 984-25-28 (Наталья).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...