В Перми десятый день ищут участника СВО. Фото

31 января 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

После возвращения с Украины пермяк устроился работать на завод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми пропал Дмитрий Носков, который вернулся с СВО. Мужчину ищут десять дней. «В Перми 10-й день ищут 25-летнего Дмитрия Носкова — он пропал после посиделок со знакомыми. Его друзья говорят, что раньше молодой человек никогда не пропадал, а если где-то задерживался, то отзванивался», — пишет 59.ru. Уточняется, что Носков пропал 21 января. Он проводил вечер с друзьями в квартире на улице Фонтанная, а потом поехал в бар «Доски». Затем компания вернулась на улицу Фонтанная. Оттуда мужчина отправился домой на улицу Танкистов, но там не появился. Про Носкова известно, что он работает на заводе технологом. Раньше пермяк не пропадал. В день исчезновения мужчина был одет черные куртку, джемпер, спортивные штаны, рубашку в клетку и белые кроссовки. Друзья пропавшего обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Всех, кто что-то знает о местонахождении Дмитрия Носкова, просят звонить волонтеру по телефону: +7 (912) 984-25-28 (Наталья). Дмитрия Носкова ищут десятый дней Фото с сайта https://lizaalert.org/

В Перми пропал Дмитрий Носков, который вернулся с СВО. Мужчину ищут десять дней. «В Перми 10-й день ищут 25-летнего Дмитрия Носкова — он пропал после посиделок со знакомыми. Его друзья говорят, что раньше молодой человек никогда не пропадал, а если где-то задерживался, то отзванивался», — пишет 59.ru. Уточняется, что Носков пропал 21 января. Он проводил вечер с друзьями в квартире на улице Фонтанная, а потом поехал в бар «Доски». Затем компания вернулась на улицу Фонтанная. Оттуда мужчина отправился домой на улицу Танкистов, но там не появился. Про Носкова известно, что он работает на заводе технологом. Раньше пермяк не пропадал. В день исчезновения мужчина был одет черные куртку, джемпер, спортивные штаны, рубашку в клетку и белые кроссовки. Друзья пропавшего обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Всех, кто что-то знает о местонахождении Дмитрия Носкова, просят звонить волонтеру по телефону: +7 (912) 984-25-28 (Наталья).