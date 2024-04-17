Происшествия В затапливаемом селе Афонькино обвалился мост, которому меньше года. Фото 18 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 + На мосту, где падают фонари, образовалась дыра Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году На мосту, соединяющем затапливаемое село Афонькино (Казанский район Тюменской области) с другими населенными пунктами, обвалилось дорожное покрытие. Фото разрушенного моста публикуют в социальных сетях. Сооружение было сдано меньше года назад. «Где-то возле Афонькино», — такой пост появился в группе «ЧП Ишим» в социальной сети «ВКонтакте». На снимке можно увидеть как от моста отвалился большой кусок полотна. Данный мост был сдан в 2023 году. Строительством занималась дочерняя компания АО «Мостострой-11». Как ранее писало URA.RU, накануне на мосту в Афонькино начали падать столбы освещения. Их подмыло паводком. группа «ЧП Ишим», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На мосту, соединяющем затапливаемое село Афонькино (Казанский район Тюменской области) с другими населенными пунктами, обвалилось дорожное покрытие. Фото разрушенного моста публикуют в социальных сетях. Сооружение было сдано меньше года назад. «Где-то возле Афонькино», — такой пост появился в группе «ЧП Ишим» в социальной сети «ВКонтакте». На снимке можно увидеть как от моста отвалился большой кусок полотна. Данный мост был сдан в 2023 году. Строительством занималась дочерняя компания АО «Мостострой-11». Как ранее писало URA.RU, накануне на мосту в Афонькино начали падать столбы освещения. Их подмыло паводком. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям