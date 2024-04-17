На мосту, соединяющем затапливаемое село Афонькино (Казанский район Тюменской области) с другими населенными пунктами, обвалилось дорожное покрытие. Фото разрушенного моста публикуют в социальных сетях. Сооружение было сдано меньше года назад.
«Где-то возле Афонькино», — такой пост появился в группе «ЧП Ишим» в социальной сети «ВКонтакте». На снимке можно увидеть как от моста отвалился большой кусок полотна.
Данный мост был сдан в 2023 году. Строительством занималась дочерняя компания АО «Мостострой-11».
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На мосту, соединяющем затапливаемое село Афонькино (Казанский район Тюменской области) с другими населенными пунктами, обвалилось дорожное покрытие. Фото разрушенного моста публикуют в социальных сетях. Сооружение было сдано меньше года назад. «Где-то возле Афонькино», — такой пост появился в группе «ЧП Ишим» в социальной сети «ВКонтакте». На снимке можно увидеть как от моста отвалился большой кусок полотна. Данный мост был сдан в 2023 году. Строительством занималась дочерняя компания АО «Мостострой-11». Как ранее писало URA.RU, накануне на мосту в Афонькино начали падать столбы освещения. Их подмыло паводком.