17 апреля 2024

В затапливаемом селе Афонькино обвалился мост, которому меньше года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Афонькино, паводок. Афонькино , половодье, паводок, наводнение, разлив
На мосту, где падают фонари, образовалась дыра Фото:
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На мосту, соединяющем затапливаемое село Афонькино (Казанский район Тюменской области) с другими населенными пунктами, обвалилось дорожное покрытие. Фото разрушенного моста публикуют в социальных сетях. Сооружение было сдано меньше года назад.

«Где-то возле Афонькино», — такой пост появился в группе «ЧП Ишим» в социальной сети «ВКонтакте». На снимке можно увидеть как от моста отвалился большой кусок полотна.

Данный мост был сдан в 2023 году. Строительством занималась дочерняя компания АО «Мостострой-11».

Как ранее писало URA.RU, накануне на мосту в Афонькино начали падать столбы освещения. Их подмыло паводком.

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На мосту, соединяющем затапливаемое село Афонькино (Казанский район Тюменской области) с другими населенными пунктами, обвалилось дорожное покрытие. Фото разрушенного моста публикуют в социальных сетях. Сооружение было сдано меньше года назад. «Где-то возле Афонькино», — такой пост появился в группе «ЧП Ишим» в социальной сети «ВКонтакте». На снимке можно увидеть как от моста отвалился большой кусок полотна. Данный мост был сдан в 2023 году. Строительством занималась дочерняя компания АО «Мостострой-11». Как ранее писало URA.RU, накануне на мосту в Афонькино начали падать столбы освещения. Их подмыло паводком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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