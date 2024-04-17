Как меняется вой сирены и как можно понять, что ситуация становится более критичной

Курганцы жалуются на вой сирены, который звучит круглые сутки

18 апреля 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Курганцы жалуются на вой сирен ночью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области с начала масштабного паводка звучит сирена. Жители из спальных районов жалуются, что звук мешает им уснуть. В связи с этим редакция URA.RU рассказывает, как определить, о чем именно звучит сирена и как определить уровень опасности по звуку. «Предупредительным сигналом гражданской обороны является сигнал „Внимание всем!“. Он подается с целью привлечения внимание всего населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Сигнал подается способом включения сирен, прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки громкоговорящей связи, в том числе установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и ГИБДД», — указано на сайте МЧС России. Вой сирены может меняться по нескольким параметрам: длительности, частоте и ритму звучания. Например, прерывистый звук часто используется для предупреждения о начале опасной ситуации, в то время как непрерывный длительный сигнал может означать необходимость немедленной эвакуации. Усиление громкости или переход на более высокую частоту также могут указывать на повышение уровня тревоги. Но не многим нравится то, что звуковое оповещение по всему Кургану проходит часто. Например, на сайте «Обратись» появилось сообщение: «Просьба исключить вой сирен после 20:00. Мы живем в спальном районе, в не затопляемой местности, в многоэтажном доме. Нам не надо эвакуироваться. Пожалуйста, прекратите мешать уснуть нам и нашим детям», — указано в обращении. На это курганские власти ответили, что сирена включаются для оповещения населения, находящегося в зонах возможного подтопления, в том числе в городее. Сообщается, что с 16 апреля в ночное время применяются сирены в кратковременном режиме и только в непосредственной близости от возможных зон затопления Помимо этого, есть и другие типы звукового оповещения. Согласно тому же сайту МЧС России, есть следующие типы сирен: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность» и «Химическая тревога». При каждом существует разный порядок действий для граждан. По данным на 18 апреля, наводнение в Кургане является одним из самых сильных в истории города. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся важная и актуальная информация к этому часу собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области с начала масштабного паводка звучит сирена. Жители из спальных районов жалуются, что звук мешает им уснуть. В связи с этим редакция URA.RU рассказывает, как определить, о чем именно звучит сирена и как определить уровень опасности по звуку. «Предупредительным сигналом гражданской обороны является сигнал „Внимание всем!“. Он подается с целью привлечения внимание всего населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Сигнал подается способом включения сирен, прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки громкоговорящей связи, в том числе установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и ГИБДД», — указано на сайте МЧС России. Вой сирены может меняться по нескольким параметрам: длительности, частоте и ритму звучания. Например, прерывистый звук часто используется для предупреждения о начале опасной ситуации, в то время как непрерывный длительный сигнал может означать необходимость немедленной эвакуации. Усиление громкости или переход на более высокую частоту также могут указывать на повышение уровня тревоги. Но не многим нравится то, что звуковое оповещение по всему Кургану проходит часто. Например, на сайте «Обратись» появилось сообщение: «Просьба исключить вой сирен после 20:00. Мы живем в спальном районе, в не затопляемой местности, в многоэтажном доме. Нам не надо эвакуироваться. Пожалуйста, прекратите мешать уснуть нам и нашим детям», — указано в обращении. На это курганские власти ответили, что сирена включаются для оповещения населения, находящегося в зонах возможного подтопления, в том числе в городее. Сообщается, что с 16 апреля в ночное время применяются сирены в кратковременном режиме и только в непосредственной близости от возможных зон затопления Помимо этого, есть и другие типы звукового оповещения. Согласно тому же сайту МЧС России, есть следующие типы сирен: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность» и «Химическая тревога». При каждом существует разный порядок действий для граждан. По данным на 18 апреля, наводнение в Кургане является одним из самых сильных в истории города. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Вся важная и актуальная информация к этому часу собрана в онлайн-трансляции URA.RU.