Прокуратура начала проверку из-за потопа, который едва не случился в Дегтярске. Фото

18 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

В местной реке Чусовая резко поднялся уровень воды — на три метра и выше в некоторых местах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU К расследованию ситуации со сбросом воды с Верхне-Макаровского гидроузла (Екатеринбург), из-за которого мог пострадать Дегтярск, подключилась прокуратура. По данным URA.RU, в обстоятельствах инцидента также разбираются МЧС, областные министерства природы и общественной безопасности (МОБ) и другие профильные ведомства. «В этой ситуации разбираются. Организовано межведомственное взаимодействие, работают прокуратура, МЧС, минприроды, МОБ», — поделился осведомленный источник. О том, что с Верхне-Макаровского гидроузла произошел сброс воды в реку Чусовая, власти Дегтярска, который находится ниже по течению, узнали якобы уже постфактум — днем 17 апреля. Собеседник в администрации заявил URA.RU, что екатеринбургский «Водоканал» не предупреждал о готовящемся сбросе — ни их, ни Единую дежурную диспетчерскую службу города. Ситуация вызвала серьезное беспокойство у чиновников — уровень воды на некоторых участках Чусовой поднялся на три метра выше нормы. Тут же была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. «Сейчас ситуация оценивается как стабильная, уровень воды уменьшили. Никаких разрушений не произошло. Хотя изначально было беспокойство за наш водозабор, откуда берется вода для города. За последние 5-6 лет там не было такого объема воды, могло произойти заиливание, из-за этого водоснабжение города было под угрозой», — поделился собеседник. При этом в екатеринбургском «Водоканале» заявляют, что предупреждали и мэрию Дегтярска, и ЕДДС о готовящемся сбросе воды. Ее объем якобы тоже был ниже нормы. Близкие к руководству предприятия собеседники считают, что проблема могла возникнуть на стороне местных чиновников — из-за изношенной плотины в Дегтярске. Таким был уровень воды в Чусовой днем 17 апреля Фото: URA.RU 18 апреля уровень воды уменьшился Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К расследованию ситуации со сбросом воды с Верхне-Макаровского гидроузла (Екатеринбург), из-за которого мог пострадать Дегтярск, подключилась прокуратура. По данным URA.RU, в обстоятельствах инцидента также разбираются МЧС, областные министерства природы и общественной безопасности (МОБ) и другие профильные ведомства. «В этой ситуации разбираются. Организовано межведомственное взаимодействие, работают прокуратура, МЧС, минприроды, МОБ», — поделился осведомленный источник. О том, что с Верхне-Макаровского гидроузла произошел сброс воды в реку Чусовая, власти Дегтярска, который находится ниже по течению, узнали якобы уже постфактум — днем 17 апреля. Собеседник в администрации заявил URA.RU, что екатеринбургский «Водоканал» не предупреждал о готовящемся сбросе — ни их, ни Единую дежурную диспетчерскую службу города. Ситуация вызвала серьезное беспокойство у чиновников — уровень воды на некоторых участках Чусовой поднялся на три метра выше нормы. Тут же была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. «Сейчас ситуация оценивается как стабильная, уровень воды уменьшили. Никаких разрушений не произошло. Хотя изначально было беспокойство за наш водозабор, откуда берется вода для города. За последние 5-6 лет там не было такого объема воды, могло произойти заиливание, из-за этого водоснабжение города было под угрозой», — поделился собеседник. При этом в екатеринбургском «Водоканале» заявляют, что предупреждали и мэрию Дегтярска, и ЕДДС о готовящемся сбросе воды. Ее объем якобы тоже был ниже нормы. Близкие к руководству предприятия собеседники считают, что проблема могла возникнуть на стороне местных чиновников — из-за изношенной плотины в Дегтярске.