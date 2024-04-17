17 апреля 2024

Призывники из Сургута отправились в армию

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, военные, солдаты, призывники, новобранцы, вс рф
Из Сургута в армию отправились первые призывники весенней кампании Фото:

Первая команда призывников весенней кампании отправилась из Сургута в окружной сборный пункт в Пыть-Ях. Об этом сообщила мэрия города в своем telegram-канале.

«Более 30 призывников направились в окружной распределительный пункт, где им предстоит пройти медицинскую комиссию. После этого их распределят по частям, где они и будут проходить военную службу», — говорится в сообщении.

Всего из города и Сургутского района служить в армию отправятся более пятисот человек. Весенний призыв завершится 15 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что большинство призывников из ХМАО направят в сухопутные войска, части воздушно-космических сил. Соединения и части военно-морского флота, а также части специального назначения. При этом никто из них не будет отправлен в зону СВО.

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Первая команда призывников весенней кампании отправилась из Сургута в окружной сборный пункт в Пыть-Ях. Об этом сообщила мэрия города в своем telegram-канале. «Более 30 призывников направились в окружной распределительный пункт, где им предстоит пройти медицинскую комиссию. После этого их распределят по частям, где они и будут проходить военную службу», — говорится в сообщении. Всего из города и Сургутского района служить в армию отправятся более пятисот человек. Весенний призыв завершится 15 июля. Ранее URA.RU сообщало, что большинство призывников из ХМАО направят в сухопутные войска, части воздушно-космических сил. Соединения и части военно-морского флота, а также части специального назначения. При этом никто из них не будет отправлен в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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