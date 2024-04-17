Призывники из Сургута отправились в армию

Из Сургута в армию отправились первые призывники весенней кампании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первая команда призывников весенней кампании отправилась из Сургута в окружной сборный пункт в Пыть-Ях. Об этом сообщила мэрия города в своем telegram-канале.



«Более 30 призывников направились в окружной распределительный пункт, где им предстоит пройти медицинскую комиссию. После этого их распределят по частям, где они и будут проходить военную службу», — говорится в сообщении.



Всего из города и Сургутского района служить в армию отправятся более пятисот человек. Весенний призыв завершится 15 июля.



Ранее URA.RU сообщало, что большинство призывников из ХМАО направят в сухопутные войска, части воздушно-космических сил. Соединения и части военно-морского флота, а также части специального назначения. При этом никто из них не будет отправлен в зону СВО.