Ozon назвал самые популярные покупки у жителей ХМАО

Ozon: у жителей ХМАО резко вырос интерес к товарам для автомобилей

19 апреля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Югорчане стали активно покупать товары для автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самыми популярными покупками у жителей ХМАО в марте стали товары для автомобилей, рассказала URA.RU пресс-служба Ozon. По сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к такой продукции вырос более чем на 230%. «Жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще всего приобретали на маркетплейсе Ozon товары категорий „Дом и сад“, „Красота и здоровье“, „Одежда“, „Автотовары“, „Строительство и ремонт“. Штучные продажи в которых, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 155%, 92%, 173%, 231% и 199% соответственно», — говорится в исследовании. Кроме того, у жителей округа наблюдается увеличение расходов на автозапчасти, где средний чек увеличился на 14%. Электрика также вошла в топ покупок с ростом на 12%. Помимо этого, югорчане активно заказывали одежду, посуду, текстиль и средства для ухода за телом и волосами. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко вырос спрос на доставку фруктов, овощей и мяса. Аналитики «СберМаркета» тогда отмечали, что по сравнению с 2023 годом интерес югорчан к услугам вырос на 76%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самыми популярными покупками у жителей ХМАО в марте стали товары для автомобилей, рассказала URA.RU пресс-служба Ozon. По сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к такой продукции вырос более чем на 230%. «Жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще всего приобретали на маркетплейсе Ozon товары категорий „Дом и сад“, „Красота и здоровье“, „Одежда“, „Автотовары“, „Строительство и ремонт“. Штучные продажи в которых, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 155%, 92%, 173%, 231% и 199% соответственно», — говорится в исследовании. Кроме того, у жителей округа наблюдается увеличение расходов на автозапчасти, где средний чек увеличился на 14%. Электрика также вошла в топ покупок с ростом на 12%. Помимо этого, югорчане активно заказывали одежду, посуду, текстиль и средства для ухода за телом и волосами. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко вырос спрос на доставку фруктов, овощей и мяса. Аналитики «СберМаркета» тогда отмечали, что по сравнению с 2023 годом интерес югорчан к услугам вырос на 76%.