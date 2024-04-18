18 апреля 2024

Ozon назвал самые популярные покупки у жителей ХМАО

Ozon: у жителей ХМАО резко вырос интерес к товарам для автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, доставка, зима, логистика, ozon, озон, экспедитор
Югорчане стали активно покупать товары для автомобилей Фото:

Самыми популярными покупками у жителей ХМАО в марте стали товары для автомобилей, рассказала URA.RU пресс-служба Ozon. По сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к такой продукции вырос более чем на 230%.

«Жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще всего приобретали на маркетплейсе Ozon товары категорий „Дом и сад“, „Красота и здоровье“, „Одежда“, „Автотовары“, „Строительство и ремонт“. Штучные продажи в которых, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 155%, 92%, 173%, 231% и 199% соответственно», — говорится в исследовании.

Кроме того, у жителей округа наблюдается увеличение расходов на автозапчасти, где средний чек увеличился на 14%. Электрика также вошла в топ покупок с ростом на 12%. Помимо этого, югорчане активно заказывали одежду, посуду, текстиль и средства для ухода за телом и волосами.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко вырос спрос на доставку фруктов, овощей и мяса. Аналитики «СберМаркета» тогда отмечали, что по сравнению с 2023 годом интерес югорчан к услугам вырос на 76%.

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Самыми популярными покупками у жителей ХМАО в марте стали товары для автомобилей, рассказала URA.RU пресс-служба Ozon. По сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к такой продукции вырос более чем на 230%. «Жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще всего приобретали на маркетплейсе Ozon товары категорий „Дом и сад“, „Красота и здоровье“, „Одежда“, „Автотовары“, „Строительство и ремонт“. Штучные продажи в которых, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 155%, 92%, 173%, 231% и 199% соответственно», — говорится в исследовании. Кроме того, у жителей округа наблюдается увеличение расходов на автозапчасти, где средний чек увеличился на 14%. Электрика также вошла в топ покупок с ростом на 12%. Помимо этого, югорчане активно заказывали одежду, посуду, текстиль и средства для ухода за телом и волосами. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко вырос спрос на доставку фруктов, овощей и мяса. Аналитики «СберМаркета» тогда отмечали, что по сравнению с 2023 годом интерес югорчан к услугам вырос на 76%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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