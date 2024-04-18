Депутат Селещук пойдет на выборы в гордуму Челябинска от «Новых людей»

18 апреля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Сергей Селещук сможет стать депутатом челябинской гордумы в четвертый раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Действующий депутат гордумы Челябинска Сергей Селещук пойдет на перевыборы от партии «Новые люди». Об этом сообщил 18 апреля источник URA.RU в политических кругах. Это позволит бизнесмену продолжить свою политическую карьеру после громкого дела о коррупции экс-мэра Евгения Тефтелева и невозможности участвовать в прамериз ЕР. «Как парламентская партия, „Новые люди“ могут выдвигать кандидатов на выборы без сбора подписей. Возможность участвовать в праймериз ЕР Селещук потерял из-за эксцесса с вымогательством у него взятки экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым. Однако, как нынешний лидер реготделения „Партии Роста“ он, после объединения с „Новыми людьми“, может стать совместным выдвиженцем», — пояснил инсайдер. По его словам, такое решение уже практически принято — тем более, что Селещук располагает ресурсами как для собственной кампании, так и для поддержки других партийных проектов. В мэрии Челябинска также поддерживают выдвижение известного избирателям бизнесмена, который работает в гордуме уже несколько созывов подряд. «Говорить о совместном участии в выборах пока рано, давайте вернемся к этой теме после совместного съезда 19 апреля, в котором я буду принимать участие. Но баллотироваться в гордуму я действительно буду. По одному из округов в Курчатовском районе, в который после „перенарезки“ границ войдет и часть округа, в котором я традиционно работал», — сказал URA.RU сам Селещук. Предстоящие выборы в гордуму станут для Селещука уже четвертыми. Челябинское отделение «Партии Роста» он возглавил в 2021 году, после вынужденного ухода из ЕР. Поводом стало задержание ФСБ бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева и экс-начальника управления капстроительства Евгения Пашкова, которым депутат дал взятку за муниципальный контракт для своей фирмы на строительство самой большой в регионе школы. Тефтелев в суде признал, что давил на Селещука и вынудил его платить. В итоге бизнесмен и депутат проходил по делу свидетелем, а Тефтелева приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий депутат гордумы Челябинска Сергей Селещук пойдет на перевыборы от партии «Новые люди». Об этом сообщил 18 апреля источник URA.RU в политических кругах. Это позволит бизнесмену продолжить свою политическую карьеру после громкого дела о коррупции экс-мэра Евгения Тефтелева и невозможности участвовать в прамериз ЕР. «Как парламентская партия, „Новые люди“ могут выдвигать кандидатов на выборы без сбора подписей. Возможность участвовать в праймериз ЕР Селещук потерял из-за эксцесса с вымогательством у него взятки экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым. Однако, как нынешний лидер реготделения „Партии Роста“ он, после объединения с „Новыми людьми“, может стать совместным выдвиженцем», — пояснил инсайдер. По его словам, такое решение уже практически принято — тем более, что Селещук располагает ресурсами как для собственной кампании, так и для поддержки других партийных проектов. В мэрии Челябинска также поддерживают выдвижение известного избирателям бизнесмена, который работает в гордуме уже несколько созывов подряд. «Говорить о совместном участии в выборах пока рано, давайте вернемся к этой теме после совместного съезда 19 апреля, в котором я буду принимать участие. Но баллотироваться в гордуму я действительно буду. По одному из округов в Курчатовском районе, в который после „перенарезки“ границ войдет и часть округа, в котором я традиционно работал», — сказал URA.RU сам Селещук. Предстоящие выборы в гордуму станут для Селещука уже четвертыми. Челябинское отделение «Партии Роста» он возглавил в 2021 году, после вынужденного ухода из ЕР. Поводом стало задержание ФСБ бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева и экс-начальника управления капстроительства Евгения Пашкова, которым депутат дал взятку за муниципальный контракт для своей фирмы на строительство самой большой в регионе школы. Тефтелев в суде признал, что давил на Селещука и вынудил его платить. В итоге бизнесмен и депутат проходил по делу свидетелем, а Тефтелева приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей.