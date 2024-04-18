Рособрнадзор отчитался о выполнении важнейшего поручения Путина о ЕГЭ

Рособрнадзор: школьники смогут пересдать ЕГЭ уже с 4 июля
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Клипарт, разное. Екатеринбург, егэ, единый государственный экзамен, наблюдение на экзамене
Поручение Путина о пересдачах ЕГЭ полностью выполнено, заявил Музаев Фото:

Школьники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ 4—5 июля. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Хочу доложить, что все вопросы, связанные с возможностью пересдать один из предметов проведены. В этом году ребята воспользуются этой возможностью, и вузы смогут учесть этот результат», — заявил Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает пресс-служба правительства в Telegram. Уточняется, что пересдачи будут проводить 4—5 июля.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что поручение президента Владимира Путина, которое он озвучил во время послания Федеральному собранию, было полностью выполнено. Мишустин подчеркнул, что очень важно, чтобы все технически и организационно было готово к проведению этих пересдач.

Во время послания Федеральному собранию Путин поручил изменить закон, чтобы позволить школьникам пересдавать один из предметов ЕГЭ почти сразу, а не ждать целый год. Мишустин поручил, чтобы пересдачи проводили 4 и 5 июля. Также он называл это нововведение «важнейшим решением».

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Школьники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ 4—5 июля. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Хочу доложить, что все вопросы, связанные с возможностью пересдать один из предметов проведены. В этом году ребята воспользуются этой возможностью, и вузы смогут учесть этот результат», — заявил Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает пресс-служба правительства в Telegram. Уточняется, что пересдачи будут проводить 4—5 июля. Глава Рособрнадзора подчеркнул, что поручение президента Владимира Путина, которое он озвучил во время послания Федеральному собранию, было полностью выполнено. Мишустин подчеркнул, что очень важно, чтобы все технически и организационно было готово к проведению этих пересдач. Во время послания Федеральному собранию Путин поручил изменить закон, чтобы позволить школьникам пересдавать один из предметов ЕГЭ почти сразу, а не ждать целый год. Мишустин поручил, чтобы пересдачи проводили 4 и 5 июля. Также он называл это нововведение «важнейшим решением».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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