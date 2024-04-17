Компании ХМАО стали платить работникам более 100 тысяч рублей

Тюменьстат: за год средняя зарплата в ХМАО выросла на 13%

18 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

За год средняя зарплата в Югре выросла на 13% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за год средняя зарплата выросла на 13%. В январе сумма составила 103,9 тысяч рублей, а в аналогичный период 2023 года показатель был на уровне 91,7 тысяч, сообщил URA.RU Тюменьстат. «Среднемесячная заработная плата одного работника организаций в январе 2024 года составила 103,9 тысяч рублей», — следует из статистики ведомства. В январе 2023 года сумма составляла 91,7 тысяч рублей. Соответственно, рост составил 13%. Вместе с этим самую высокую зарплату в годовом разрезе, как оказалось, югорчане получили за декабрь 2023 года. Тогда в среднем по региону она составила 152,3 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, кому в ХМАО платят зарплату более 250 тысяч рублей. На такую сумму, например, могут рассчитывать сотрудники автосалонов и HR-специалисты, занимающиеся работой с топ-менеджментом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе за год средняя зарплата выросла на 13%. В январе сумма составила 103,9 тысяч рублей, а в аналогичный период 2023 года показатель был на уровне 91,7 тысяч, сообщил URA.RU Тюменьстат. «Среднемесячная заработная плата одного работника организаций в январе 2024 года составила 103,9 тысяч рублей», — следует из статистики ведомства. В январе 2023 года сумма составляла 91,7 тысяч рублей. Соответственно, рост составил 13%. Вместе с этим самую высокую зарплату в годовом разрезе, как оказалось, югорчане получили за декабрь 2023 года. Тогда в среднем по региону она составила 152,3 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, кому в ХМАО платят зарплату более 250 тысяч рублей. На такую сумму, например, могут рассчитывать сотрудники автосалонов и HR-специалисты, занимающиеся работой с топ-менеджментом.