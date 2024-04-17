17 апреля 2024

Компании ХМАО стали платить работникам более 100 тысяч рублей

Тюменьстат: за год средняя зарплата в ХМАО выросла на 13%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги, передача денег
За год средняя зарплата в Югре выросла на 13% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за год средняя зарплата выросла на 13%. В январе сумма составила 103,9 тысяч рублей, а в аналогичный период 2023 года показатель был на уровне 91,7 тысяч, сообщил URA.RU Тюменьстат.

«Среднемесячная заработная плата одного работника организаций в январе 2024 года составила 103,9 тысяч рублей», — следует из статистики ведомства. В январе 2023 года сумма составляла 91,7 тысяч рублей. Соответственно, рост составил 13%.

Вместе с этим самую высокую зарплату в годовом разрезе, как оказалось, югорчане получили за декабрь 2023 года. Тогда в среднем по региону она составила 152,3 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, кому в ХМАО платят зарплату более 250 тысяч рублей. На такую сумму, например, могут рассчитывать сотрудники автосалонов и HR-специалисты, занимающиеся работой с топ-менеджментом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе за год средняя зарплата выросла на 13%. В январе сумма составила 103,9 тысяч рублей, а в аналогичный период 2023 года показатель был на уровне 91,7 тысяч, сообщил URA.RU Тюменьстат. «Среднемесячная заработная плата одного работника организаций в январе 2024 года составила 103,9 тысяч рублей», — следует из статистики ведомства. В январе 2023 года сумма составляла 91,7 тысяч рублей. Соответственно, рост составил 13%. Вместе с этим самую высокую зарплату в годовом разрезе, как оказалось, югорчане получили за декабрь 2023 года. Тогда в среднем по региону она составила 152,3 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, кому в ХМАО платят зарплату более 250 тысяч рублей. На такую сумму, например, могут рассчитывать сотрудники автосалонов и HR-специалисты, занимающиеся работой с топ-менеджментом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...