Зеленский сообщил об уничтожении почти всей тепловой системы электроснабжения

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский заявил о практически полностью уничтоженной тепловой энергосистемы на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к настоящему моменту тепловая система электроснабжения в стране практически полностью уничтожена. По его словам, страдает и газовая инфраструктура Украины.

«Почти вся наша тепловая энергетика [уничтожена]. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются атакам», — заявил Владимир Зеленский во время заседания Евросовета в режиме ВКС. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

Минобороны РФ периодически отчитывается об успешных ударах по инфраструктуре Украины. При этом атакам подвергаются именно промышленные и производственные объекты. Удары по гражданским объектам исключаются, неоднократно отмечали в ведомстве. Спецоперация на Украине достигла поворотного момента из-за новой тактике РФ, отмечали авторы CNN.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к настоящему моменту тепловая система электроснабжения в стране практически полностью уничтожена. По его словам, страдает и газовая инфраструктура Украины. «Почти вся наша тепловая энергетика [уничтожена]. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются атакам», — заявил Владимир Зеленский во время заседания Евросовета в режиме ВКС. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Минобороны РФ периодически отчитывается об успешных ударах по инфраструктуре Украины. При этом атакам подвергаются именно промышленные и производственные объекты. Удары по гражданским объектам исключаются, неоднократно отмечали в ведомстве. Спецоперация на Украине достигла поворотного момента из-за новой тактике РФ, отмечали авторы CNN.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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