В мире Украина Зеленский сообщил об уничтожении почти всей тепловой системы электроснабжения 18 апреля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский заявил о практически полностью уничтоженной тепловой энергосистемы на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к настоящему моменту тепловая система электроснабжения в стране практически полностью уничтожена. По его словам, страдает и газовая инфраструктура Украины. «Почти вся наша тепловая энергетика [уничтожена]. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются атакам», — заявил Владимир Зеленский во время заседания Евросовета в режиме ВКС. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Минобороны РФ периодически отчитывается об успешных ударах по инфраструктуре Украины. При этом атакам подвергаются именно промышленные и производственные объекты. Удары по гражданским объектам исключаются, неоднократно отмечали в ведомстве. Спецоперация на Украине достигла поворотного момента из-за новой тактике РФ, отмечали авторы CNN. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к настоящему моменту тепловая система электроснабжения в стране практически полностью уничтожена. По его словам, страдает и газовая инфраструктура Украины. «Почти вся наша тепловая энергетика [уничтожена]. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются атакам», — заявил Владимир Зеленский во время заседания Евросовета в режиме ВКС. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Минобороны РФ периодически отчитывается об успешных ударах по инфраструктуре Украины. При этом атакам подвергаются именно промышленные и производственные объекты. Удары по гражданским объектам исключаются, неоднократно отмечали в ведомстве. Спецоперация на Украине достигла поворотного момента из-за новой тактике РФ, отмечали авторы CNN. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям