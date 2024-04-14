CNN: на Украине заявили о поворотном моменте в СВО из-за новой тактики РФ

Спецоперация на Украине достигла поворотного момента после того, как армия РФ начала ударять по украинской энергетической инфраструктуре в конце марта 2024 года. Об этом написали в CNN.
«Новая стратегия [ВС РФ] состоит из массированных ракетных ударов по конкретным целям, когда большое количество ракет и беспилотников одновременно сосредотачиваются на очень ограниченном количестве целей. <…> Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую сторону для нас», — рассказал изданию директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко.
С марта Минобороны России не раз отчитывалось об успешных ударах по энергообъектам на Украине. Так, 11 апреля в ведомстве сообщили о массированной атаке на объекты топливно-энергетического комплекса. Такая мера стала ответом на удары Киева по нефтеперерабатывающим заводам в РФ, пишет RT.
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Спецоперация на Украине достигла поворотного момента после того, как армия РФ начала ударять по украинской энергетической инфраструктуре в конце марта 2024 года. Об этом написали в CNN. «Новая стратегия [ВС РФ] состоит из массированных ракетных ударов по конкретным целям, когда большое количество ракет и беспилотников одновременно сосредотачиваются на очень ограниченном количестве целей. <…> Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую сторону для нас», — рассказал изданию директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко. С марта Минобороны России не раз отчитывалось об успешных ударах по энергообъектам на Украине. Так, 11 апреля в ведомстве сообщили о массированной атаке на объекты топливно-энергетического комплекса. Такая мера стала ответом на удары Киева по нефтеперерабатывающим заводам в РФ, пишет RT.