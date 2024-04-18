ФСБ изъяли более 300 тысяч SIM-карт, использовавшихся в терактах

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фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
После обысков ФСБ возбуждены уголовные дела против 30 человек Фото:

Сотрудники ФСБ России в 40 регионах изъяли более 600 SIM-боксов и порядка 300 тысяч SIM-карт, которые могут использоваться в диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые, в том числе для диверсионной и террористической деятельности», — сообщает ЦОС ФСБ, передает РИА Новости. Силовики изъяли 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт. Уточняется, что с их помощью также распространялись угрозы и фейки.

В ФСБ добавили, что против 30 человек возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве. Также был задержан житель Санкт-Петербурга, который предоставлял услуги по активации SIM-карт в интересах украинских террористов.

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Сотрудники ФСБ России в 40 регионах изъяли более 600 SIM-боксов и порядка 300 тысяч SIM-карт, которые могут использоваться в диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. «Пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые, в том числе для диверсионной и террористической деятельности», — сообщает ЦОС ФСБ, передает РИА Новости. Силовики изъяли 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт. Уточняется, что с их помощью также распространялись угрозы и фейки. В ФСБ добавили, что против 30 человек возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве. Также был задержан житель Санкт-Петербурга, который предоставлял услуги по активации SIM-карт в интересах украинских террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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