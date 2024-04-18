ФСБ изъяли более 300 тысяч SIM-карт, использовавшихся в терактах

18 апреля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

После обысков ФСБ возбуждены уголовные дела против 30 человек Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin Сотрудники ФСБ России в 40 регионах изъяли более 600 SIM-боксов и порядка 300 тысяч SIM-карт, которые могут использоваться в диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. «Пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые, в том числе для диверсионной и террористической деятельности», — сообщает ЦОС ФСБ, передает РИА Новости. Силовики изъяли 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт. Уточняется, что с их помощью также распространялись угрозы и фейки. В ФСБ добавили, что против 30 человек возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве. Также был задержан житель Санкт-Петербурга, который предоставлял услуги по активации SIM-карт в интересах украинских террористов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ФСБ России в 40 регионах изъяли более 600 SIM-боксов и порядка 300 тысяч SIM-карт, которые могут использоваться в диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. «Пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые, в том числе для диверсионной и террористической деятельности», — сообщает ЦОС ФСБ, передает РИА Новости. Силовики изъяли 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт. Уточняется, что с их помощью также распространялись угрозы и фейки. В ФСБ добавили, что против 30 человек возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве. Также был задержан житель Санкт-Петербурга, который предоставлял услуги по активации SIM-карт в интересах украинских террористов.