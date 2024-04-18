NBC: Украина бьет тревогу из-за страха проиграть в 2024 году

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины
Украина боится, что окончательно проиграет России в 2024 году, отмечает NBC News Фото:
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Украина опасается, что в 2024 году окончательно проиграет в конфликте с Россией. Такому настроению способствует недостаток вооружения и западной поддержки в целом. Об этом сообщает NBC News.

«Украинские официальные лица уже несколько недель бьют тревогу, что без срочных поставок новой военной поддержки Украина не сможет сдерживать российские силы. <…> Киев все больше опасается поражения в 2024 году», — передают авторы американского телеканала. Местные украинские жители также оказываются разочарованы текущей обстановкой на фронте. Однако они продолжают сохранять надежду, что Запад поможет им.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне признал продвижение ВС РФ. Он отметил, что если страны Запада не смогут вовремя помочь, Россия окончательно прорвет украинскую линию фронта. Зеленский также подчеркнул, что РФ практически полностью уничтожила тепловую систему электроснабжения в стране.

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Украина опасается, что в 2024 году окончательно проиграет в конфликте с Россией. Такому настроению способствует недостаток вооружения и западной поддержки в целом. Об этом сообщает NBC News. «Украинские официальные лица уже несколько недель бьют тревогу, что без срочных поставок новой военной поддержки Украина не сможет сдерживать российские силы. <…> Киев все больше опасается поражения в 2024 году», — передают авторы американского телеканала. Местные украинские жители также оказываются разочарованы текущей обстановкой на фронте. Однако они продолжают сохранять надежду, что Запад поможет им. Президент Украины Владимир Зеленский накануне признал продвижение ВС РФ. Он отметил, что если страны Запада не смогут вовремя помочь, Россия окончательно прорвет украинскую линию фронта. Зеленский также подчеркнул, что РФ практически полностью уничтожила тепловую систему электроснабжения в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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