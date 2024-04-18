Плитка в Историческом сквере Екатеринбурга, уложенная к 300-летию города, разрушена из-за проходивших там праздников летом 2022 года. Об этом журналистам рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, передает корреспондент URA.RU.
«В Историческом сквере это не гарантийный случай. Там ездила тяжелая техника на не предусмотренном для этого покрытии. Это было во время организации городских праздников, в частности — Дня строителя (проходил 12 августа)», — уточнил чиновник.
Обновленный Исторический сквер сдали в октябре 2022-го. На ремонт было потрачено 150 миллионов рублей, 53 из которых выделили из городского бюджета.
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