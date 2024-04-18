Вице-мэр объяснил, как разрушилась плитка за 150 млн в центре Екатеринбурга

Вице-мэр: плитка в Историческим сквере Екатеринбурга разрушена из-за праздников

18 апреля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Бубнова, плиты в сквере разрушила спецтехника Фото: Илья Московец © URA.RU Плитка в Историческом сквере Екатеринбурга, уложенная к 300-летию города, разрушена из-за проходивших там праздников летом 2022 года. Об этом журналистам рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, передает корреспондент URA.RU. «В Историческом сквере это не гарантийный случай. Там ездила тяжелая техника на не предусмотренном для этого покрытии. Это было во время организации городских праздников, в частности — Дня строителя (проходил 12 августа)», — уточнил чиновник. Обновленный Исторический сквер сдали в октябре 2022-го. На ремонт было потрачено 150 миллионов рублей, 53 из которых выделили из городского бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Плитка в Историческом сквере Екатеринбурга, уложенная к 300-летию города, разрушена из-за проходивших там праздников летом 2022 года. Об этом журналистам рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, передает корреспондент URA.RU. «В Историческом сквере это не гарантийный случай. Там ездила тяжелая техника на не предусмотренном для этого покрытии. Это было во время организации городских праздников, в частности — Дня строителя (проходил 12 августа)», — уточнил чиновник. Обновленный Исторический сквер сдали в октябре 2022-го. На ремонт было потрачено 150 миллионов рублей, 53 из которых выделили из городского бюджета.