Появились подробности о мигранте, который зарезал москвича из-за парковки. Видео

Shot: мигрант, зарезавший россиянина, неоднократно конфликтовал с жильцами дома

18 апреля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Мигрант нанес ножевое ранение россиянину, тот скончался в больнице Фото: Александр Мамаев © URA.RU Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту убийства человека. Отмечается, что мигрант по имени Шахин зарезал россиянина после того, как последний сделал замечание о неправильной парковке. По версии следствия, фигурант дела накануне припарковал свой автомобиль во дворе московского дома по улице Краснодарской. Другой участник конфликта — местный житель по имени Кирилл обратил внимание на неправильную парковку со стороны Шахина. В ответ тот набросился на своего «обидчика» и начал избивать его руками и ногами. Под конец он нанес ножевое ранение. При этом авторы Shot отмечают, что Шахин неоднократно парковался не по правилам и его автомобиль в целом имеет под сотню штрафов. Также фигурант дела неоднократно конфликтовал с жильцами. «Как выяснил SHOT, конфликты с водителем Toyota (Шахином) были регулярными у всего двора. Несмотря на угрозы жильцов позвонить в полицию, владельцы Toyota все равно не ставили машину на другое место. Одна из ссор произошла накануне за несколько часов до того, как 21-летний Шахин зарезал мотоциклиста Кирилла. Тогда, один из жильцов дома снял видео с припаркованной машиной и грозился выложить его в Сеть, а также отправить в полицию. Самого Шахина, судя по всему, это никак не напрягало. Все, что его интересовало — чей был мотоцикл, стоявший чуть позади. На самой „Камри“ числится более 100 штрафов, из неоплаченных — за парковку в неположенном месте», — передают авторы telegram-канала Shot, прикладывая соответствующее видео. Ранее сообщалось, что расследованием занимается Следственный комитет Москвы, дело на контроле столичной прокуратуры. Отмечается, что фигурант дела скрылся с происшествия, сейчас он разыскивается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту убийства человека. Отмечается, что мигрант по имени Шахин зарезал россиянина после того, как последний сделал замечание о неправильной парковке. По версии следствия, фигурант дела накануне припарковал свой автомобиль во дворе московского дома по улице Краснодарской. Другой участник конфликта — местный житель по имени Кирилл обратил внимание на неправильную парковку со стороны Шахина. В ответ тот набросился на своего «обидчика» и начал избивать его руками и ногами. Под конец он нанес ножевое ранение. При этом авторы Shot отмечают, что Шахин неоднократно парковался не по правилам и его автомобиль в целом имеет под сотню штрафов. Также фигурант дела неоднократно конфликтовал с жильцами. «Как выяснил SHOT, конфликты с водителем Toyota (Шахином) были регулярными у всего двора. Несмотря на угрозы жильцов позвонить в полицию, владельцы Toyota все равно не ставили машину на другое место. Одна из ссор произошла накануне за несколько часов до того, как 21-летний Шахин зарезал мотоциклиста Кирилла. Тогда, один из жильцов дома снял видео с припаркованной машиной и грозился выложить его в Сеть, а также отправить в полицию. Самого Шахина, судя по всему, это никак не напрягало. Все, что его интересовало — чей был мотоцикл, стоявший чуть позади. На самой „Камри“ числится более 100 штрафов, из неоплаченных — за парковку в неположенном месте», — передают авторы telegram-канала Shot, прикладывая соответствующее видео. Ранее сообщалось, что расследованием занимается Следственный комитет Москвы, дело на контроле столичной прокуратуры. Отмечается, что фигурант дела скрылся с происшествия, сейчас он разыскивается.